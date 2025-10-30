Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Μόνο 7.500 πρόσφυγες θα δεχτούν οι ΗΠΑ το 2026
Μόνο 7.500 πρόσφυγες θα δεχτούν οι ΗΠΑ το 2026
Παρά την προσπάθεια του Τραμπ, μόλις 30 θα είναι λευκοί Νοτιοαφρικανοί, για τους οποίους έλεγε ότι καταπιέζονται στη χώρα τους
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έθεσε ως ανώτατο όριο τις 7.500 για τον αριθμό των προσφύγων που θα δεχτούν οι ΗΠΑ για το οικονομικό έτος 2026, σύμφωνα με έγγραφο του Λευκού Οίκου.
Είναι ο χαμηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί στα χρονικά και εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας αναδιαμόρφωσης της προσφυγικής πολιτικής στις ΗΠΑ. Επί της διακυβέρνης Μπάιντεν ο αριθμός των προσφύγων που γίνονταν δεκτοί ήταν 125.000.
Στο έγγραφο, με ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου, αναφέρεται ότι 30 από αυτές τις θέσεις θα δοθούν σε Νοτιοαφρικανούς από τη μειονότητα των λευκών Αφρικάνερ. Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι Αφρικάνερ διώκονται στη Νότια Αφρική λόγω της φυλής τους, κάτι που διαψεύδεται από την κυβέρνηση της χώρας.
Όταν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Ιανουάριο, ο Τραμπ πάγωσε όλες τις υποδοχές προσφύγων διαμηνύοντας ότι θα ξαναρχίσουν μόνο εάν διαπιστώσει ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών.
Λίγες εβδομάδες αργότερα ξεκίνησε μια προσπάθεια να φέρει στις ΗΠΑ λευκούς Αφρικάνερ, δεχόμενος σφοδρές επικρίσεις. Μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου μόνο 138 Νοτιοαφρικανοί είχαν γίνει δεκτοί ως πρόσφυγες στις ΗΠΑ.
Εν τω μεταξύ, στο ίδιο έγγραφο ο Τραμπ αναφέρει ότι η κυβέρνησή του θα εξετάσει το ενδεχόμενο να δώσει άσυλο και «σε άλλα θύματα παράνομων ή άδικων διακρίσεων στις πατρίδες τους».
Εσωτερικό έγγραφο που συνέταξαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι τον Απρίλιο άφηνε να εννοηθεί ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα δώσει προτεραιότητα σε Ευρωπαίους εάν αυτοί μπήκαν στο στόχαστρο επειδή εξέφρασαν ορισμένες απόψεις, όπως το να αντιταχθούν στη μαζική μετανάστευση ή επειδή στήριξαν λαϊκιστικά κόμματα.
Πάντως, στο έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα δεν γίνεται αναφορά σε Ευρωπαίους ή άλλες εθνικές ομάδες.
Είναι ο χαμηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί στα χρονικά και εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας αναδιαμόρφωσης της προσφυγικής πολιτικής στις ΗΠΑ. Επί της διακυβέρνης Μπάιντεν ο αριθμός των προσφύγων που γίνονταν δεκτοί ήταν 125.000.
Στο έγγραφο, με ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου, αναφέρεται ότι 30 από αυτές τις θέσεις θα δοθούν σε Νοτιοαφρικανούς από τη μειονότητα των λευκών Αφρικάνερ. Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι Αφρικάνερ διώκονται στη Νότια Αφρική λόγω της φυλής τους, κάτι που διαψεύδεται από την κυβέρνηση της χώρας.
Όταν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Ιανουάριο, ο Τραμπ πάγωσε όλες τις υποδοχές προσφύγων διαμηνύοντας ότι θα ξαναρχίσουν μόνο εάν διαπιστώσει ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών.
Λίγες εβδομάδες αργότερα ξεκίνησε μια προσπάθεια να φέρει στις ΗΠΑ λευκούς Αφρικάνερ, δεχόμενος σφοδρές επικρίσεις. Μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου μόνο 138 Νοτιοαφρικανοί είχαν γίνει δεκτοί ως πρόσφυγες στις ΗΠΑ.
Εν τω μεταξύ, στο ίδιο έγγραφο ο Τραμπ αναφέρει ότι η κυβέρνησή του θα εξετάσει το ενδεχόμενο να δώσει άσυλο και «σε άλλα θύματα παράνομων ή άδικων διακρίσεων στις πατρίδες τους».
Εσωτερικό έγγραφο που συνέταξαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι τον Απρίλιο άφηνε να εννοηθεί ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα δώσει προτεραιότητα σε Ευρωπαίους εάν αυτοί μπήκαν στο στόχαστρο επειδή εξέφρασαν ορισμένες απόψεις, όπως το να αντιταχθούν στη μαζική μετανάστευση ή επειδή στήριξαν λαϊκιστικά κόμματα.
Πάντως, στο έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα δεν γίνεται αναφορά σε Ευρωπαίους ή άλλες εθνικές ομάδες.
Ειδήσεις σήμερα:
Δάλλα για Κωνσταντοπούλου: 20 γυναίκες έχουμε υποστεί bullying, θα κάνουμε σωματείο - Συνεργάτης της κατέγραψε συνομιλία μας
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Αντιπαράθεση Ερντογάν με Μερτς στην Άγκυρα: Η Γερμανία δεν βλέπει τη γενοκτονία στη Γάζα; - Η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ
Δάλλα για Κωνσταντοπούλου: 20 γυναίκες έχουμε υποστεί bullying, θα κάνουμε σωματείο - Συνεργάτης της κατέγραψε συνομιλία μας
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Αντιπαράθεση Ερντογάν με Μερτς στην Άγκυρα: Η Γερμανία δεν βλέπει τη γενοκτονία στη Γάζα; - Η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα