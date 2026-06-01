Ηράκλειο: Αναζητείται 42χρονος επιχειρηματίας μετά από καταγγελία της συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία
Κατά τη διαφυγή του φέρεται να παραβίασε φωτεινούς σηματοδότες και να προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ στο Ηράκλειο Κρήτης για τον εντοπισμό 42χρονου επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, έπειτα από καταγγελία της πρώην συντρόφου του για απειλή και εξύβριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η υπόθεση άρχισε να διερευνάται μετά την καταγγελία που υπέβαλε 28χρονη γυναίκα, η οποία υποστηρίζει ότι δέχθηκε απειλητική και προσβλητική συμπεριφορά από τον 42χρονο.

Την επόμενη ημέρα, αστυνομικοί μετέβησαν στην επιχείρησή του προκειμένου να τον εντοπίσουν και να εκτελέσουν τη διαδικασία σύλληψής του στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας αντιλήφθηκε την παρουσία τους, επιβιβάστηκε σε όχημα και αποχώρησε από το σημείο.

Κατά τη διαφυγή του φέρεται να παραβίασε φωτεινούς σηματοδότες και να προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, χωρίς να σταματήσει, πριν εξαφανιστεί.

Ο 42χρονος παραμένει αναζητούμενος, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του.
