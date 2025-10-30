Τραμπ για Ουκρανία: «Μερικές φορές, πρέπει να τους αφήσεις να πολεμήσουν»

Με τον Σι συζητήσαμε για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, τόνισε ο Τραμπ - «Δεν επηρεάζει την Κίνα, δεν επηρεάζει εμάς, απλώς δεν μου αρέσει να βλέπω χιλιάδες νέους να σκοτώνονται»