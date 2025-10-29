«Δολοφόνε, δειλέ»: Οργή στην Ισπανία έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες



«Μια πολύ δύσκολη ημέρα»

«Προσπαθήσαμε να πράξουμε τα μέγιστα σε μια απίστευτη κατάσταση, όμως σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν επαρκές και σήμερα, πρέπει εκ νέου να το παραδεχθούμε», δήλωσε, αναγνωρίζοντας «την απελπισία» των κατοίκων την 29η Οκτωβρίου του 2024.Οι Αρχές αυτής της περιφέρειας κήρυξαν μια ημέρα πένθους στη μνήμη των αγνοουμένων.Στην Παϊπόρτα, την πόλη των 27.000 κατοίκων όπου 56 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, το πένθος θα διαρκέσει τρεις ημέρες. Μια αγρυπνία κατά τη διάρκεια της οποίας θα τηρηθεί τριών λεπτών σιγή έχει προγραμματιστεί για απόψε.Σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους, μία φαρμακοποιός τοποθέτησε στο έδαφος μπροστά από το κατάστημά της μια σειρά κόκκινα και λευκά κεριά για να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα. «Δεν πιστεύω πως η πληγή θα κλείσει κάποια ημέρα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, με δάκρυα στα μάτια, η φαρμακοποιός Κάρμεν Ραουσέλ, 61 ετών.Η θλίψη επικρατεί σε κάθε γωνιά της πόλης. «Σήμερα θα είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα για ολόκληρο τον κόσμο, διότι είναι πολύ σκληρό να ζεις ξανά» ό,τι συνέβη, είπε η Μάρθα Φερνάντεθ, μια συνταξιούχος 68 ετών.Κανείς σε αυτές τις περιοχές δεν ξεχνά αυτές τις εικόνες τρόμου, εκείνες με τουςπου παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους, εγκλώβισαν κατοίκους στα αυτοκίνητά τους, σε έναν υπόγειο χώρο στάθμευσης ή τους αιφνιδίασαν στα σπίτια τους, που δεν άντεξαν στην ορμή του νερού.Περισσότερα από 130.000 οχήματα παρασύρθηκαν από τα λασπόνερα, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να καταλήγουν στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο σε τεράστιους σωρούς. Χιλιάδες κατοικίες καταστράφηκαν.Την περασμένη εβδομάδα, η σορός ενός άνδρα βρέθηκε σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από την περιοχή απ’ όπου είχε χαθεί. Δύο άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.