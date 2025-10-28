Αλληλοκατηγορίες Ισραήλ - Χαμάς για παραβίαση της εκεχειρίας: Έντεκα νεκροί από αεροπορικά πλήγματα στη Γάζα
Αλληλοκατηγορίες Ισραήλ - Χαμάς για παραβίαση της εκεχειρίας: Έντεκα νεκροί από αεροπορικά πλήγματα στη Γάζα
Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για χτύπημα στη Γάζα, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι παραβιάζει την εκεχειρία - Η Χαμάς αρνήθηκε ότι επιτέθηκε σε στρατιώτες των IDF - Προσπαθεί να υποβαθμίσει το περιστατικό ο Τζέι Ντι Βανς
«Κύμα» βομβαρδισμών από ισραηλινά αεροσκάφη πλήττουν την πόλη της Γάζας, λίγη ώρα αφότου το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα καταγγέλλοντας παραβίαση των όρων της εκεχειρίας από τη Χαμάς.
Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με την πολιτική προστασία της Γάζας. «Η κατοχή βομβαρδίζει τώρα τη Γάζα με τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιθέσεις, παρά τη συμφωνία εκεχειρίας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Μαχμούντ Μπασάλ.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ υπάρχουν και τραυματίες από τις επιδρομές. Οι επιδρομές έπληξαν μεταξύ άλλων την αυλή του νοσοκομείου αλ – Σίφα, τη συνοικία Σάμπρα, νότια της πόλης της Γάζας και τμήματα των Χαν Γιούνις και Ντέιρ αλ-Μπάλαχ. Σύμφωνα με μαρτυρίες από την περιοχή, τα ισχυρότερα πλήγματα φαίνεται να επικεντρώθηκαν στην Πόλη της Γάζας.
Στη συνοικία Αμάλ, δυτικά της Χαν Γιουνές, νεκροί είναι δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Τέσσερις άνθρωποι, τρεις γυναίκες και ένας άνδρας, σκοτώθηκαν έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατά κατοικίας που ανήκε στην οικογένεια αλ-Μπάνα στη συνοικία Σάμπρα, στο νότιο τμήμα της πόλης της Γάζας. Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά του ένα παιδί και ένα βρέφος, τραυματίσθηκαν κατά την επιδρομή αυτή.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη δήλωση από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).
Οι επιδρομές, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές από την περιοχή, έπληξαν μια ζώνη κοντά στο μεγαλύτερο ακόμη λειτουργικό νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της Γάζας. Η πόλη της Γάζας βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Λωρίδας.
Η απόφαση Νετανιάχου ήρθε λίγο μετά την επίθεση που δέχθηκαν ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο τμήμα της Γάζας, γεγονός που προκάλεσε οργή στο Ισραήλ, καθώς και περιστατικά που σχετίζονται με την επιστροφή των σορών ομήρων. Η συμφωνία εκεχειρίας ισχύει μόλις για τρεις εβδομάδες, καθώς επετεύχθη στις 10 Οκτωβρίου. Από τότε, τόσο η Χαμάς όσο και το Ισραήλ έχουν αλληλοκατηγορηθεί για παραβιάσεις.
Η Χαμάς πάντως υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό στη Ράφα, κατά το οποίο ισραηλινοί στρατιώτες δέχθηκαν πυρά, τονίζοντας ότι παραμένει δεσμευμένη στην ισχύουσα συμφωνία εκεχειρίας.
Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση αναφέρει ότι «η εγκληματική επίθεση του στρατού κατοχής σε διάφορες περιοχές της Γάζας συνιστά σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας… Η επίθεση αποτελεί συνέχεια μιας σειράς παραβιάσεων των τελευταίων ημερών» και καλεί τους διαμεσολαβητές να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ για να σταματήσει τις «επικίνδυνες παραβιάσεις».
Από την πλευρά του, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς προσπάθησε να υποβαθμίσει το περιστατικό, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι η εκεχειρία θα διατηρηθεί.
«Θα υπάρξουν μικρές συγκρούσεις εδώ κι εκεί», είπε, προσθέτοντας: «Γνωρίζουμε ότι η Χαμάς επιτέθηκε σε έναν στρατιώτη του IDF. Αναμένουμε ότι οι Ισραηλινοί θα απαντήσουν».
Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσε ότι η Χαμάς θα πληρώσει Χαμάς θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» για την επίθεση σε στρατιώτες των IDF. «Η επίθεση σε στρατιώτες των IDF στη Γάζα σήμερα από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς διασχίζει μια κραυγαλέα κόκκινη γραμμή, στην οποία το IDF θα απαντήσει με μεγάλη δύναμη», αναφέρει ο Κατζ σε ανακοίνωσή του.
«Η Χαμάς θα πληρώσει πολλαπλά για την επίθεση στους στρατιώτες και για την παραβίαση της συμφωνίας επιστροφής των σορών ομήρων», προσθέτει.
Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με την πολιτική προστασία της Γάζας. «Η κατοχή βομβαρδίζει τώρα τη Γάζα με τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιθέσεις, παρά τη συμφωνία εκεχειρίας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Μαχμούντ Μπασάλ.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ υπάρχουν και τραυματίες από τις επιδρομές. Οι επιδρομές έπληξαν μεταξύ άλλων την αυλή του νοσοκομείου αλ – Σίφα, τη συνοικία Σάμπρα, νότια της πόλης της Γάζας και τμήματα των Χαν Γιούνις και Ντέιρ αλ-Μπάλαχ. Σύμφωνα με μαρτυρίες από την περιοχή, τα ισχυρότερα πλήγματα φαίνεται να επικεντρώθηκαν στην Πόλη της Γάζας.
مشاهد من قصف الاحتلال بصاروخ استطلاع خلف مستشفى الشفاء.. #غزه_تباد_وتحرق#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/C6dnYo0cyX— د.تامر - غَـ𓂆ـزْةَ 🇵🇸Dr. Tamer - Gaza (@Tamer09875) October 28, 2025
Στη συνοικία Αμάλ, δυτικά της Χαν Γιουνές, νεκροί είναι δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Τέσσερις άνθρωποι, τρεις γυναίκες και ένας άνδρας, σκοτώθηκαν έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατά κατοικίας που ανήκε στην οικογένεια αλ-Μπάνα στη συνοικία Σάμπρα, στο νότιο τμήμα της πόλης της Γάζας. Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά του ένα παιδί και ένα βρέφος, τραυματίσθηκαν κατά την επιδρομή αυτή.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη δήλωση από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).
Οι επιδρομές, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές από την περιοχή, έπληξαν μια ζώνη κοντά στο μεγαλύτερο ακόμη λειτουργικό νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της Γάζας. Η πόλη της Γάζας βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Λωρίδας.
Η απόφαση Νετανιάχου ήρθε λίγο μετά την επίθεση που δέχθηκαν ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο τμήμα της Γάζας, γεγονός που προκάλεσε οργή στο Ισραήλ, καθώς και περιστατικά που σχετίζονται με την επιστροφή των σορών ομήρων. Η συμφωνία εκεχειρίας ισχύει μόλις για τρεις εβδομάδες, καθώς επετεύχθη στις 10 Οκτωβρίου. Από τότε, τόσο η Χαμάς όσο και το Ισραήλ έχουν αλληλοκατηγορηθεί για παραβιάσεις.
Η Χαμάς αρνείται κάθε σχέση με το περιστατικό στη Ράφα
Η Χαμάς πάντως υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό στη Ράφα, κατά το οποίο ισραηλινοί στρατιώτες δέχθηκαν πυρά, τονίζοντας ότι παραμένει δεσμευμένη στην ισχύουσα συμφωνία εκεχειρίας.
Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση αναφέρει ότι «η εγκληματική επίθεση του στρατού κατοχής σε διάφορες περιοχές της Γάζας συνιστά σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας… Η επίθεση αποτελεί συνέχεια μιας σειράς παραβιάσεων των τελευταίων ημερών» και καλεί τους διαμεσολαβητές να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ για να σταματήσει τις «επικίνδυνες παραβιάσεις».
Υποβαθμίζει το γεγονός ο Τζέι Ντι Βανς
Από την πλευρά του, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς προσπάθησε να υποβαθμίσει το περιστατικό, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι η εκεχειρία θα διατηρηθεί.
«Θα υπάρξουν μικρές συγκρούσεις εδώ κι εκεί», είπε, προσθέτοντας: «Γνωρίζουμε ότι η Χαμάς επιτέθηκε σε έναν στρατιώτη του IDF. Αναμένουμε ότι οι Ισραηλινοί θα απαντήσουν».
Κατζ: Η Χαμάς «θα πληρώσει πολλαπλά» για την επίθεση σε στρατεύματα
Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσε ότι η Χαμάς θα πληρώσει Χαμάς θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» για την επίθεση σε στρατιώτες των IDF. «Η επίθεση σε στρατιώτες των IDF στη Γάζα σήμερα από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς διασχίζει μια κραυγαλέα κόκκινη γραμμή, στην οποία το IDF θα απαντήσει με μεγάλη δύναμη», αναφέρει ο Κατζ σε ανακοίνωσή του.
«Η Χαμάς θα πληρώσει πολλαπλά για την επίθεση στους στρατιώτες και για την παραβίαση της συμφωνίας επιστροφής των σορών ομήρων», προσθέτει.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Νετανιάχου διέταξε άμεσα και ισχυρά πλήγματα στη Γάζα - Κατηγορεί τη Χαμάς ότι παραβίασε την εκεχειρία
Η ιστορία του ελληνικού Πενταγώνου: Από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάννια, στο σημερινό κτίριο της Μεσογείων με τη νέα βιοκλιματική όψη
Ράγισαν καρδιές στις Θεσπιές: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία 6 χρόνια μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από αδέσποτη σφαίρα
Ο Νετανιάχου διέταξε άμεσα και ισχυρά πλήγματα στη Γάζα - Κατηγορεί τη Χαμάς ότι παραβίασε την εκεχειρία
Η ιστορία του ελληνικού Πενταγώνου: Από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάννια, στο σημερινό κτίριο της Μεσογείων με τη νέα βιοκλιματική όψη
Ράγισαν καρδιές στις Θεσπιές: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία 6 χρόνια μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από αδέσποτη σφαίρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα