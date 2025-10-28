Αλληλοκατηγορίες Ισραήλ - Χαμάς για παραβίαση της εκεχειρίας: Έντεκα νεκροί από αεροπορικά πλήγματα στη Γάζα

Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για χτύπημα στη Γάζα, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι παραβιάζει την εκεχειρία - Η Χαμάς αρνήθηκε ότι επιτέθηκε σε στρατιώτες των IDF - Προσπαθεί να υποβαθμίσει το περιστατικό ο Τζέι Ντι Βανς