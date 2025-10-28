Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Άστεγος χτύπησε με πέτρα 70χρονη στη Γλυφάδα - Διασωληνωμένη η γυναίκα, ο 38χρονος είχε αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρεία
Άστεγος χτύπησε με πέτρα 70χρονη στη Γλυφάδα - Διασωληνωμένη η γυναίκα, ο 38χρονος είχε αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρεία
Η επίθεση έγινε το πρωί της Παρασκευής - Μετά τη σύλληψή του ο 38χρονος κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού
Επίθεση με πέτρα που παραλίγο να της κοστίσει τη ζωή δέχθηκε πριν από λίγα 24ωρα μια 70χρονη γυναίκα στη Μαρίνα της Γλυφάδας.
Το περιστατικό σημειώθηκε πριν τις 8 το πρωί της περασμένης Παρασκευής με τη γυναίκα μετά την επίθεση να μεταφέρεται στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας.
Ως δράστης της επίθεσης συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ ένας 38χρονος άνδρας, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε είναι άστεγος.
Κατά πληροφορίες ο 38χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και στο παρελθόν έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα.
Δύο ημέρες μετά την επίθεση, η 70χρονη μεταφέρθηκε στη γενική κλινική «Ιώνιο Θεραπευτήριο» όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.
Όσο για τον 38χρονο μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση.
Το περιστατικό σημειώθηκε πριν τις 8 το πρωί της περασμένης Παρασκευής με τη γυναίκα μετά την επίθεση να μεταφέρεται στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας.
Ως δράστης της επίθεσης συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ ένας 38χρονος άνδρας, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε είναι άστεγος.
Κατά πληροφορίες ο 38χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και στο παρελθόν έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα.
Δύο ημέρες μετά την επίθεση, η 70χρονη μεταφέρθηκε στη γενική κλινική «Ιώνιο Θεραπευτήριο» όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.
Όσο για τον 38χρονο μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση.
Ειδήσεις σήμερα
Οι γυναίκες της Πίνδου και η μεγάλη προσφορά τους στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο (1940-1941)
Καταδίωξη αλά Χόλιγουντ στις ΗΠΑ: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας πέταξε στον αέρα μηχανή - Ο αναβάτης της είχε σκοτώσει συνάδελφό του
«Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν, το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η γυναίκα του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στην Κρήτη
Οι γυναίκες της Πίνδου και η μεγάλη προσφορά τους στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο (1940-1941)
Καταδίωξη αλά Χόλιγουντ στις ΗΠΑ: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας πέταξε στον αέρα μηχανή - Ο αναβάτης της είχε σκοτώσει συνάδελφό του
«Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν, το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η γυναίκα του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στην Κρήτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα