Ο ΟΗΕ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη σύρραξη στο Σουδάν
Ο Αντονιο Γκουτέρες απηύθυνε έκκληση για την ασφαλή παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε χθες Δευτέρα την έντονη ανησυχία του σχετικά με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στο Σουδάν, απευθύνοντας έκκληση για την ασφαλή παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.
«Ο γενικός γραμματέας καταδικάζει έντονα τις αναφορές για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελ Φάσερ, συμπεριλαμβανομένων των αδιάκριτων επιθέσεων και της στοχοποίησης αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών, καθώς επίσης της έμφυλης βίας και εθνοτικά υποκινούμενων επιθέσεων και κακομεταχείρισης», αναφέρει εκπρόσωπος του Γκουτέρες σε ανακοίνωσή του.
Νωρίτερα χθες, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ είπε σε δημοσιογράφους ότι οι εξωτερικές παρεμβάσεις στο Σουδάν υπονομεύουν τις προοπτικές ειρήνευσης.
