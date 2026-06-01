Ο Νετανιάχου επιβεβαιώνει την επικοινωνία με Τραμπ, «θα χτυπήσουμε την Βηρυτό αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ»
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Μπενιαμίν Νετανιάχου Βηρυτός Λίβανος Χεζμπολάχ

Ο Νετανιάχου επιβεβαιώνει την επικοινωνία με Τραμπ, «θα χτυπήσουμε την Βηρυτό αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ»

Απόψε, μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ και του είπα ότι εάν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει να επιτίθεται στις πόλεις και τους πολίτες μας, το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό, ανέφερε ο Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου επιβεβαιώνει την επικοινωνία με Τραμπ, «θα χτυπήσουμε την Βηρυτό αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ»
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε απόψε ότι είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πως η χώρα του θα επιτεθεί σε «τρομοκρατικούς» στόχους στη Βηρυτό, εφόσον η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον ισραηλινών πόλεων.

«Ταυτόχρονα, οι IDF θα συνεχίσουν να δρουν όπως είναι προγραμματισμένο στον νότιο Λίβανο», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του, αναφερόμενος στον ισραηλινό στρατό.


Αναλυτικά η δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού

«Απόψε, μίλησα με τον Πρόεδρο Τραμπ και του είπα ότι εάν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει να επιτίθεται στις πόλεις και τους πολίτες μας, το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό.

Αυτή η στάση μας παραμένει αμετάβλητη.

Παράλληλα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν όπως έχει προγραμματιστεί στο νότιο Λίβανο».



Λίγο νωρίτερα, ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χασάν Φαντλάλα είπε στον τηλεοπτικό σταθμό Al Manar που πρόσκειται στην οργάνωση ότι η Χεζμπολάχ θα στηρίξει μια πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλον τον Λίβανο, ως προάγγελο της αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων. Η οργάνωση θα παρακολουθεί εάν εφαρμοστεί η κατάπαυση των εχθροπραξιών τις επόμενες ημέρες, πρόσθεσε.

Thema Insights

Γιατί η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το employer branding

Γιατί η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το employer branding

Η επένδυση στον σύγχρονο χώρο εργασίας ξεκινά με μια απόφαση: να αντιμετωπιστεί το εργασιακό περιβάλλον ως αυτό που πραγματικά είναι, ένα κρίσιμο κομμάτι της στρατηγικής της επιχείρησης. Η ΔΡΟΜΕΑΣ προσφέρει ακριβώς αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης