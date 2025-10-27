Τουρκία: Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του φυλακισμένου Ιμάμογλου για «πολιτική κατασκοπεία»

O δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης κατηγορείται για απάτη στη διάρκεια της συγκέντρωσης πόρων για την προεκλογική του εκστρατεία για την προεδρία και κατασκοπεία με στόχο τη διασφάλιση διεθνούς υποστήριξης