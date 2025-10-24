Τουρκία: Και πάλι στο στόχαστρο των αρχών ο Ιμάμογλου – Έρευνα της Άγκυρας για κατασκοπεία
Τουρκία: Και πάλι στο στόχαστρο των αρχών ο Ιμάμογλου – Έρευνα της Άγκυρας για κατασκοπεία
Ο πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης θα κληθεί να δώσει κατάθεση – Στην υπόθεση ενεπλάκη ο διευθυντής της προεκλογικής του καμπάνιας και δημοσιογράφος που συνελήφθη – Φέρονται να διέρρεαν προσωπικά δεδομένα πολιτών σε ξένες υπηρεσίες πληροφοριών
Νέα έρευνα, αυτή τη φορά για κατασκοπεία, ξεκίνησε η Τουρκία σε βάρος του προφυλακισμένου πρώην δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, του διευθυντή της προεκλογικής του καμπάνιας Νετζατί Οζκάν και του δημοσιογράφου Μερντάν Γιανάρνταγ, ο οποίος και συνελήφθη.
Σύμφωνα με την Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης, Ιμάμογλου και Οζκάν, οι οποίοι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τα καθήκοντά τους και βρίσκονται υπό κράτηση για υπόθεση διαφθοράς, θα κληθούν να δώσουν κατάθεση στο πλαίσιο της νέας έρευνας. Ο δημοσιογράφος τέθηκε υπό κράτηση για τον ίδιο λόγο.
Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι η οργάνωση φέρεται να διέρρεε προσωπικά δεδομένα πολιτών αλλά και πληροφορίες ψηφοφόρων σε ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, με σκοπό πολιτικό και οικονομικό όφελος υπέρ του Ιμάμογλου.
Πάντως, η τουρκική αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για προσχηματικές διώξεις και ότι επιδιώκει την αποδυνάμωση των αντιπάλων της, εργαλειοποιώντας τη Δικαιοσύνη.
Κατά την έρευνα στα ψηφιακά του αρχεία, πάντα σύμφωνα με την εισαγγελία, εντοπίστηκαν φωτογραφίες στρατιωτικού εξοπλισμού και όπλων που δεν θα μπορούσαν να αποκτηθούν από ιδιώτες, καθώς και αντίγραφα διαβατηρίων Ισραηλινών πολιτών που φέρεται να δραστηριοποιούνται στον στρατιωτικό ή πολιτικό τομέα.
Ο Γκιουν φέρεται να είχε επικοινωνίες με πρόσωπα που ερευνώνται για σχέσεις με τους γκιουλενιστές και το PKK, καθώς και με διπλωματικούς υπαλλήλους ξένων χωρών. Παράλληλα, υπήρχαν σημαντικές μεταφορές χρημάτων εντός και εκτός Τουρκίας, αν και δεν είχε ενεργή εμπορική δραστηριότητα και μεταφορές εκατομμυρίων τουρκικών λιρών χωρίς παραστατικά.
Σε χειρόγραφα σημειώματα του Γκιουν, βρέθηκαν αναφορές σε πραξικοπήματα και ταραχές σε διάφορες χώρες, καθώς και καθημερινά στοιχεία για συναντήσεις του στην Τουρκία.
Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Γκιούν μετέδιδε πληροφορίες σε ξένες υπηρεσίες πληροφοριών και είχε συναντήσεις με τον Μουσταφά Οζτσάν, στέλεχος της οργάνωσης FETÖ και αποκαλούμενο «ιμάμη της Αγγλίας». Σύμφωνα με τις αρχές, αντάλλασσε μηνύματα μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής, παρόμοιας με αυτή που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της FETÖ.
Σε μία από αυτές τις επικοινωνίες, πράκτορας ξένης υπηρεσίας φέρεται να του έστειλε φωτογραφία δύο πρώην Τούρκων υπουργών, τραβηγμένη κρυφά, γεγονός που χαρακτηρίστηκε “ενδεικτικό”.
Η Εισαγγελία ισχυρίζεται ότι ο Γκιούν διατηρούσε επαφή με τον στενό συνεργάτη του Ιμάμογλου Νετζατί Οζκάν, μέσω της ίδιας κρυπτογραφημένης εφαρμογής, δίνοντάς του «οδηγίες» για τη συλλογή ψηφιακών πληροφοριών, την ενεργοποίηση εθελοντών και την αποφυγή υποκλοπών κατά τις προεκλογικές συναντήσεις. Ο Γκιουν φέρεται να είναι ανώτερος ιεραρχικά από τον Οζκάν, στο πλαίσιο μιας «εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό το κέρδος», με επικεφαλής τον ίδιο τον Ιμάμογλου.
Το χρονικό της υπόθεσηςΣύμφωνα με την τουρκική Hurriyet, η Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης ανέφερε ότι τα στοιχεία προήλθαν από την εξέταση ψηφιακού υλικού, που ανήκε στον Χουσεΐν Γκιουν, ο οποίος είχε συλληφθεί στις 4 Ιουλίου, με την κατηγορία της κατασκοπείας. Ο Γκιουν, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, δρούσε υπέρ ξένων κρατών, μέσω κρυπτογραφημένων τηλεφώνων και χρηματοδοτώντας εσωτερικές αναταραχές σε διάφορες χώρες.
Κατηγορίες για διαρροή πληροφοριών και εκλογική χειραγώγηση
Σχέσεις με τον Ιμάμογλου και την ομάδα του
Η ανακοίνωση υποστηρίζει ότι στόχος της οργάνωσης ήταν να εξασφαλίσει οικονομικούς πόρους για την ενδεχόμενη προεδρική υποψηφιότητα του Ιμάμογλου, μέσω της παράνομης αξιοποίησης δεδομένων ψηφοφόρων και της διαρροής τους σε ξένες υπηρεσίες πληροφοριών.
Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο δημοσιογράφος Μερντάν Γιανάρνταγ, διευθυντής του τηλεοπτικού σταθμού TELE 1, είχε εκτεταμένες επικοινωνίες με τον Γκιούν σχετικά με τις καταγγελλόμενες δραστηριότητες κατασκοπείας.
Ο δημοσιογράφος φέρεται να οργάνωνε το επικοινωνιακό σκέλος της εκστρατείας του Ιμάμογλου, «λαμβάνοντας οφέλη» από τον Γκιούν και συνεργαζόμενος με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, με στόχο να επηρεάσει τις δημοτικές εκλογές του 2019.
Ο Γιανάρνταγ συνελήφθη στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, ενώ διενεργήθηκαν έρευνες στην κατοικία και στον χώρο εργασίας του.
Η εισαγγελία αναφέρει ότι ο ήδη κρατούμενος Γκιούν θα μεταφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Κωνσταντινούπολης για νέα ανάκριση, αυτή τη φορά με την κατηγορία της «διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης». Η έρευνα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, συνεχίζεται σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (MİT) και την Αστυνομία Κωνσταντινούπολης.
Στο πλαίσιο της παράλληλης έρευνας για την αποκαλούμενη «εγκληματική οργάνωση Ιμάμογλου», 15 ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση. Οι τουρκικές αρχές υποστηρίζουν ότι μέσω της εφαρμογής «İstanbul Senin» (Η Κωνσταντινούπολη δική σου) διέρρευσαν προσωπικά δεδομένα 4,7 εκατ. χρηστών σε δύο ξένες χώρες και πωλήθηκαν στοιχεία 3,7 εκατ. πολιτών στο «dark web».
Οι ύποπτοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, φορολογικά αδικήματα και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Όλοι οι προσαχθέντες τελούν υπό κράτηση.
Ο ρόλος του δημοσιογράφου Μερντάν Γιανάρνταγ
Νέα στοιχεία και συλλήψεις
Η εισαγγελία αναφέρει ότι ο ήδη κρατούμενος Γκιούν θα μεταφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Κωνσταντινούπολης για νέα ανάκριση, αυτή τη φορά με την κατηγορία της «διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης». Η έρευνα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, συνεχίζεται σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (MİT) και την Αστυνομία Κωνσταντινούπολης.
