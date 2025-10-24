Τουρκία: Και πάλι στο στόχαστρο των αρχών ο Ιμάμογλου – Έρευνα της Άγκυρας για κατασκοπεία

Ο πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης θα κληθεί να δώσει κατάθεση – Στην υπόθεση ενεπλάκη ο διευθυντής της προεκλογικής του καμπάνιας και δημοσιογράφος που συνελήφθη – Φέρονται να διέρρεαν προσωπικά δεδομένα πολιτών σε ξένες υπηρεσίες πληροφοριών