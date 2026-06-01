Συγκρατημένα αισιόδοξοι πέντε Ελληνες εφοπλιστές για τη φορτηγό ναυτιλία
Συγκρατημένα αισιόδοξοι πέντε Ελληνες εφοπλιστές για τη φορτηγό ναυτιλία
Τσαντάνης, Παληού, Δράγνης, Δελαπόρτας και Χατζηιωάννου σκιαγραφούν την επόμενη ημέρα – Καθοριστικός ο ρόλος των τονομιλίων, των επενδύσεων σε υποδομές και της τεχνητής νοημοσύνης
Μια αγορά με ανθεκτικά θεμελιώδη, αλλά και αυξανόμενες προκλήσεις, περιέγραψαν οι Έλληνες πλοιοκτήτες που συμμετείχαν στο πάνελ για τη φορτηγό ναυτιλία στο 10ο Capital Link Maritime Leaders Summit – Greece, αναδεικνύοντας τις βασικές τάσεις που θα καθορίσουν την πορεία του κλάδου τα επόμενα χρόνια.
Οι Σταμάτης Τσαντάνης, Σεμίραμις Παληού, Γιάννης Δράγνης, Κώστας Δελαπόρτας και Πόλυς Β. Χατζηιωάννου συμφώνησαν ότι η εικόνα της αγοράς δεν εξαρτάται πλέον μόνο από τον όγκο των μεταφερόμενων φορτίων, αλλά κυρίως από τη γεωγραφία των εμπορικών ροών και τα τονομίλια, τα οποία ενισχύονται από τις ανακατατάξεις στο παγκόσμιο εμπόριο.
Όπως επισημάνθηκε, μεταβολές στις εμπορικές διαδρομές, όπως η αλλαγή προέλευσης βασικών φορτίων ή η ανακατεύθυνση εμπορευμάτων σε πιο μακρινές αγορές, μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τη ζήτηση για πλοία. Ενδεικτικά, η μεταφορά φορτίων από πιο απομακρυσμένες περιοχές μπορεί να προσθέσει ακόμη και 20-30 ημέρες σε ένα ταξίδι, ενισχύοντας τα τονομίλια και, κατ’ επέκταση, τη ναυλαγορά.
Παράλληλα, η αγορά χαρακτηρίζεται από έντονη διαφοροποίηση στη ζήτηση. Τα παραδοσιακά φορτία, όπως το σιδηρομετάλλευμα, ο άνθρακας και ο βωξίτης, εξακολουθούν να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, ωστόσο νέοι παράγοντες ενισχύουν τη δυναμική του κλάδου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι Σταμάτης Τσαντάνης, Σεμίραμις Παληού, Γιάννης Δράγνης, Κώστας Δελαπόρτας και Πόλυς Β. Χατζηιωάννου συμφώνησαν ότι η εικόνα της αγοράς δεν εξαρτάται πλέον μόνο από τον όγκο των μεταφερόμενων φορτίων, αλλά κυρίως από τη γεωγραφία των εμπορικών ροών και τα τονομίλια, τα οποία ενισχύονται από τις ανακατατάξεις στο παγκόσμιο εμπόριο.
Όπως επισημάνθηκε, μεταβολές στις εμπορικές διαδρομές, όπως η αλλαγή προέλευσης βασικών φορτίων ή η ανακατεύθυνση εμπορευμάτων σε πιο μακρινές αγορές, μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τη ζήτηση για πλοία. Ενδεικτικά, η μεταφορά φορτίων από πιο απομακρυσμένες περιοχές μπορεί να προσθέσει ακόμη και 20-30 ημέρες σε ένα ταξίδι, ενισχύοντας τα τονομίλια και, κατ’ επέκταση, τη ναυλαγορά.
Παράλληλα, η αγορά χαρακτηρίζεται από έντονη διαφοροποίηση στη ζήτηση. Τα παραδοσιακά φορτία, όπως το σιδηρομετάλλευμα, ο άνθρακας και ο βωξίτης, εξακολουθούν να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, ωστόσο νέοι παράγοντες ενισχύουν τη δυναμική του κλάδου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα