Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ φθάνει στη Μαλαισία, πρώτο σταθμό της περιοδείας του στην Ασία

Ανήγγειλε πως μετά την άφιξή του στην Κουάλα Λουμπούρ θα παραβρεθεί στην υπογραφή συμφωνίας που θα επικυρώσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη