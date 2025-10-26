Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ φθάνει στη Μαλαισία, πρώτο σταθμό της περιοδείας του στην Ασία 

Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Ανήγγειλε πως μετά την άφιξή του στην Κουάλα Λουμπούρ θα παραβρεθεί στην υπογραφή συμφωνίας που θα επικυρώσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφθασε στη Μαλαισία, μετέδωσε φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που επιβαίνει στο αεροσκάφος του· η χώρα είναι ο πρώτος σταθμός περιοδείας του κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται επίσης στην Ιαπωνία και στη Νότια Κορέα.
Ανήγγειλε πως μετά την άφιξή του στην Κουάλα Λουμπούρ θα παραβρεθεί στην υπογραφή συμφωνίας που θα επικυρώσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη, ενώ κατόπιν θα συμμετάσχει στη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).
