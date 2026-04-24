CNN: Ο Τραμπ στέλνει Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Πακιστάν για νέες συνομιλίες με το Ιράν
Στην Ισλαμαμπάντ μεταβαίνει ο Αραγτσί - Δεν θα παραστούν στις συνομιλίες, τουλάχιστον όχι για την ώρα, ο Βανς και Γκαλιμπάφ

Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ, στο Πακιστάν για συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, μετέδωσε σήμερα το CNN, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Πακιστανική κυβερνητική πηγή τόνισε νωρίτερα πως ο Αραγτσί αναμένεται σήμερα το βράδυ στο Ισλαμαμπάντ, μαζί με μια μικρή ομάδα αντιπροσώπων και είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Η πηγή δεν διευκρίνισε με ποιον έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Από όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα,  οι δύο επικεφαλής των αντιπροσωπειών, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο Ιρανός πρόεδρος της Βουλής, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δεν θα μεταβούν στο Πακιστάν, τουλάχιστον όχι άμεσα.

Με ανάρτησή του στο Χ ο ίδιος ο Ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι ξεκινά επισκέψεις στο Πακιστάν, το Ομάν και τη Ρωσία για να συντονιστεί με εταίρους σε διμερή ζητήματα και να έχει διαβουλεύσεις για τις περιφερειακές εξελίξεις.

Το Ισλαμαμπάντ ήταν ο τόπος διεξαγωγής των πρώτων συνομιλιών που έγιναν την περασμένη εβδομάδα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, συνομιλίες που δεν οδήγησαν σε κάποιο αποτέλεσμα.

Σχετικά Άρθρα

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα στην ελίτ της παγκόσμιας αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου

Η 5η έκδοση του Γύρου φέρνει στην Ελλάδα κορυφαίες επαγγελματικές ομάδες, διεθνή τηλεοπτική προβολή και ένα αγωνιστικό επίπεδο που επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση της διοργάνωσης.

