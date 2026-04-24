Συνάντηση Ζελένσκι - Μπιν Σαλμάν: Συζήτησαν το θέμα της συνεργασίας των δύο χωρών σε ασφάλεια, ενέργεια και τρόφιμα
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, στην Ερυθρά Θάλασσα
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως συναντήθηκε σήμερα στη Σαουδική Αραβία με τον πρίγκιπα διάδοχο, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με τον οποίο συζήτησαν το θέμα της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς της ασφάλειας, της ενέργειας και των τροφίμων.
Σε ένα μήνυμα που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο συνόδευε από ένα βίντεο όπου διακρίνονται οι δύο άνδρες μέσα σε μια πλούσια διακοσμημένη αίθουσα, ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε λόγο για «μια πολύ παραγωγική συνάντηση» με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.
«Υπάρχει μια συμφωνία στρατηγικής ασφάλειας που αναπτύσσουμε ενεργά σε τρεις τομείς κλειδιά», δήλωσε, απαριθμώντας την άμυνα, τον ενεργειακό εφοδιασμό και την επισιτιστική ασφάλεια.
Ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους είχε ήδη μεταβεί στα τέλη Μαρτίου στη Σαουδική Αραβία, μία από τις χώρες του Κόλπου όπου η Ουκρανία έστειλε εμπειρογνώμονες στη μάχη για την αντιμετώπιση των επιθέσεων με ντρόουν ιρανικής κατασκευής.
Είχε τότε υπογράψει με το Ριάντ μια συμφωνία συνεργασίας στον αμυντικό τομέα, χωρίς να παράσχει διευκρινίσεις.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας επίσκεψης του προέδρου της Ουκρανίας στην περιοχή, το Κίεβο είχε επίσης συνάψει μια σειρά συμφωνιών στρατιωτικής συνεργασίας σε βάθος δεκαετίας με κράτη του Κόλπου, που είχαν πληγεί από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους.
A very productive meeting with the Crown Prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman Al Saud. We appreciate our constructive cooperation. There is a strategic security arrangement that we are actively developing across three key areas.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2026
The first is the export of Ukrainian…
