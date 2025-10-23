Υπαναχωρεί ο Τραμπ από την απόφαση να στείλει στο Σαν Φρανσίσκο πράκτορες κατά της εγκληματικότητας

Κλείσιμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποσύρει την προγραμματισμένη αποστολή ομοσπονδιακών πρακτόρων στο Σαν Φρανσίσκο, έπειτα συνομιλία που είχε με τον δήμαρχο της πόλης.Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος Ντάνιελ Λούρι δήλωσε ότι η πόλη σημειώνει πρόοδο στη μείωση της εγκληματικότητας. Ο Τραμπ δήλωσε ότι συμφώνησε να αφήσει την πόλη να προσπαθήσει με τις δικές της δυνάμεις.Η ανάρτηση του Τραμπ ήρθε μετά την δήλωση του Λούρι ότι οι δύο άνδρες μίλησαν την Τετάρτη το βράδυ και ο Τραμπ είπε ότι σχεδίαζε να ακυρώσει την αποστολή ομοσπονδιακών δυνάμεων στην πόλη.Πράκτορες της αμερικανικής υπηρεσίας για τα σύνορα και τα τελωνεία (CBP) είχαν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν στην πόλη της Καλιφόρνιας για να υποστηρίξουν τις ομοσπονδιακές προσπάθειες εντοπισμού παράνομων μεταναστών. Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρει το Associated Press, διαδηλωτές συγκεντρώνονταν έξω από βάση της Αμερικανικής Ακτοφυλακής όπου βρίσκονταν οι πράκτορες.Η εφημερίδα San Francisco Chronicle, επικαλούμενη ανώνυμη πηγή με γνώση της επιχείρησης, ανέφερε την Τετάρτη ότι. Ο Λούρι και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ (και οι δύο Δημοκρατικοί) καταδίκασαν την κίνηση, λέγοντας ότι είχε ως στόχο να προκαλέσει βίαιες διαδηλώσεις.Ο Τραμπ έχει δηλώσει πολλές φορές ότι σκοπεύει να αποστείλει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στο Σαν Φρανσίσκο για να καταστείλει την εγκληματικότητα, αλλά. Οι ισχυρισμοί του για ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα στο Σαν Φρανσίσκο έχουν προκαλέσει την απορία των τοπικών και κρατικών ηγετών, οι οποίοι επισημαίνουν στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι πολλά εγκλήματα βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.Ο Τραμπ έχει αποστείλει την Εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον και στο Μέμφις του Τενεσί, για να βοηθήσει στην καταπολέμηση του, όπως ισχυρίζεται, ανεξέλεγκτου εγκλήματος. Το Λος Άντζελες ήταν η πρώτη πόλη όπου ο Τραμπ απέστειλε την Εθνοφρουρά, υποστηρίζοντας ότι ήταν απαραίτητο για την προστασία των ομοσπονδιακών κτιρίων και των ομοσπονδιακών πρακτόρων, καθώς οι διαδηλωτές αντιδρούσαν στις μαζικές συλλήψεις μεταναστών. Έχει επίσης δηλώσει ότι η Εθνοφρουρά είναι απαραίτητη στο Σικάγο και στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.