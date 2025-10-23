Υπαναχωρεί ο Τραμπ από την απόφαση να στείλει στο Σαν Φρανσίσκο πράκτορες κατά της εγκληματικότητας
ΚΟΣΜΟΣ
Σαν Φρανσίσκο Ντόναλντ Τραμπ Εγκληματικότητα

Υπαναχωρεί ο Τραμπ από την απόφαση να στείλει στο Σαν Φρανσίσκο πράκτορες κατά της εγκληματικότητας

Συνομίλησε με τον δήμαρχο της πόλης και συμφώνησαν να την αφήσουν να αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα με τις δικές της δυνάμεις

Υπαναχωρεί ο Τραμπ από την απόφαση να στείλει στο Σαν Φρανσίσκο πράκτορες κατά της εγκληματικότητας
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποσύρει την προγραμματισμένη αποστολή ομοσπονδιακών πρακτόρων στο Σαν Φρανσίσκο, έπειτα συνομιλία που είχε με τον δήμαρχο της πόλης.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος Ντάνιελ Λούρι δήλωσε ότι η πόλη σημειώνει πρόοδο στη μείωση της εγκληματικότητας. Ο Τραμπ δήλωσε ότι συμφώνησε να αφήσει την πόλη να προσπαθήσει με τις δικές της δυνάμεις.

Η ανάρτηση του Τραμπ ήρθε μετά την δήλωση του Λούρι ότι οι δύο άνδρες μίλησαν την Τετάρτη το βράδυ και ο Τραμπ είπε ότι σχεδίαζε να ακυρώσει την αποστολή ομοσπονδιακών δυνάμεων στην πόλη.

Πράκτορες της αμερικανικής υπηρεσίας για τα σύνορα και τα τελωνεία (CBP) είχαν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν στην πόλη της Καλιφόρνιας για να υποστηρίξουν τις ομοσπονδιακές προσπάθειες εντοπισμού παράνομων μεταναστών. Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρει το Associated Press, διαδηλωτές συγκεντρώνονταν έξω από βάση της Αμερικανικής Ακτοφυλακής όπου βρίσκονταν οι πράκτορες.

Η εφημερίδα San Francisco Chronicle, επικαλούμενη ανώνυμη πηγή με γνώση της επιχείρησης, ανέφερε την Τετάρτη ότι περισσότεροι από 100 πράκτορες της CBP και άλλοι ομοσπονδιακοί πράκτορες θα έφταναν αυτή την εβδομάδα. Ο Λούρι και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ (και οι δύο Δημοκρατικοί) καταδίκασαν την κίνηση, λέγοντας ότι είχε ως στόχο να προκαλέσει βίαιες διαδηλώσεις.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει πολλές φορές ότι σκοπεύει να αποστείλει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στο Σαν Φρανσίσκο για να καταστείλει την εγκληματικότητα, αλλά δεν έχει προσδιορίσει το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του σχεδίου. Οι ισχυρισμοί του για ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα στο Σαν Φρανσίσκο έχουν προκαλέσει την απορία των τοπικών και κρατικών ηγετών, οι οποίοι επισημαίνουν στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι πολλά εγκλήματα βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Ο Τραμπ έχει αποστείλει την Εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον και στο Μέμφις του Τενεσί, για να βοηθήσει στην καταπολέμηση του, όπως ισχυρίζεται, ανεξέλεγκτου εγκλήματος. Το Λος Άντζελες ήταν η πρώτη πόλη όπου ο Τραμπ απέστειλε την Εθνοφρουρά, υποστηρίζοντας ότι ήταν απαραίτητο για την προστασία των ομοσπονδιακών κτιρίων και των ομοσπονδιακών πρακτόρων, καθώς οι διαδηλωτές αντιδρούσαν στις μαζικές συλλήψεις μεταναστών. Έχει επίσης δηλώσει ότι η Εθνοφρουρά είναι απαραίτητη στο Σικάγο και στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας

Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε τηνΓεροβασίλη

Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το Leasing αλλάζει τον τρόπο που μετακινούμαστε και το κάνει με τον πιο έξυπνο τρόπο

Το Leasing αλλάζει τον τρόπο που μετακινούμαστε και το κάνει με τον πιο έξυπνο τρόπο

Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.

COSMOTE GROW YOUR BUSINESS – Go Abroad: Δωρεάν ημερίδες για ΜμΕ που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στις διεθνείς αγορές

Δύο ημερίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που προσφέρουν έμπνευση, καθοδήγηση και γνωριμία με προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία για τους επαγγελματίες που θέλουν να διευρύνουν την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης