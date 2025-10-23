Η Ουκρανία, η άμυνα και η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και η πράσινη μετάβαση θα απασχολήσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Κατά τη διάρκεια του δείπνου των ευρωπαίων ηγετών, παρουσία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ και του προέδρου του Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου, θα συζητηθούν η μακροοικονομική κατάσταση στην ΕΕ, ο διεθνής ρόλος του ευρώ και το ψηφιακό ευρώ.