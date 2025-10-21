Η ανοικοδόμηση της Συρίας μπορεί να ξεπεράσει τα 216 δισ. δολάρια, λέει η Παγκόσμια Τράπεζα

Η περιοχή του Χαλεπιού, η επαρχία της Δαμασκού και η επαρχία Χομς έχουν πληγεί πιο πολύ από τις καταστροφές - Η ανοικοδόμηση είναι μία από τις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι ισλαμιστές ηγέτες της Συρίας