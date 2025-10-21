Ντόναλντ Τραμπ: Η δημοτικότητά του αυξήθηκε παρότι οι Αμερικανοί κατηγορούν τους Ρεπουμπλικάνους για το shutdown
Ντόναλντ Τραμπ Shutdown Ρεπουμπλικάνοι Δημοκρατικοί

Ντόναλντ Τραμπ: Η δημοτικότητά του αυξήθηκε παρότι οι Αμερικανοί κατηγορούν τους Ρεπουμπλικάνους για το shutdown

Σταθερή η στήριξη των ψηφοφόρων στον Αμερικανό πρόεδρο – Ο ένας στους δύο πολίτες κατηγορεί τους Ρεπουμπλικάνους για την παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους

Ντόναλντ Τραμπ: Η δημοτικότητά του αυξήθηκε παρότι οι Αμερικανοί κατηγορούν τους Ρεπουμπλικάνους για το shutdown
Μικρή αύξηση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες παρουσίασε η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, παρά το συνεχιζόμενο shutdown και τις αναπόφευκτες αναταράξεις στην αμερικανική οικονομία.

Η δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos, που διεξήχθη από τις 15 έως τις 20 Οκτωβρίου, δείχνει ότι η δημοτικότητα του πρώην προέδρου ανέρχεται στο 42%, αυξημένη κατά 2 μονάδες σε σχέση με την αρχή του μήνα. Από τον Απρίλιο, η δημοτικότητά του μετράται σε ποσοστό μεταξύ 40% και 44%, με τις τελευταίες τάσεις να αποτυπώνουν μια σταθερή υποστήριξη από τους ψηφοφόρους του.

Αντίθετα, η πλειοψηφία των Αμερικανών κατηγορεί τους Ρεπουμπλικάνους για την παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους, με το 50% να επιρρίπτει ευθύνες στην ηγεσία του κόμματος στο Κογκρέσο. Επίσης, το 43% των ερωτηθέντων θεωρεί τους Δημοκρατικούς ως υπεύθυνους για το shutdown.

Το shutdown, που είναι το τρίτο μεγαλύτερο στην ιστορία των ΗΠΑ, συνεχίζεται για 21η ημέρα, με χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να έχουν τεθεί σε αργία. Το 20% των ερωτηθέντων έχει επηρεαστεί οικονομικά από την κατάσταση, ενώ το 40% δήλωσε ότι γνωρίζει κάποιον που έχει βιώσει τις συνέπειες.

Το 90% των Ρεπουμπλικάνων συνεχίζουν να υποστηρίζουν τον Τραμπ


Παρότι έχουν περάσει 21 ημέρες, η πολιτική κόντρα συνεχίζονται. Οι Ρεπουμπλικάνοι προτείνουν την παράταση του προϋπολογισμού χωρίς αυξήσεις δαπανών. Από την άλλη πλευρά, οι Δημοκρατικοί ζητούν την παράταση των προγραμμάτων κοινωνικής ασφάλισης για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Για να περάσει το νομοσχέδιο απαιτείται τουλάχιστον επτά Δημοκρατικοί γερουσιαστές να στηρίξουν την πρόταση των Ρεπουμπλικάνων.

Στην ίδια δημοσκόπηση, το 72% των Αμερικανών συμφωνεί ότι θα πρέπει να παραταθούν οι επιδοτήσεις ασφάλισης υγείας, κάτι που ενισχύει την πίεση για την επίτευξη συμφωνίας. Παρά την πολιτική ένταση, το 90% των Ρεπουμπλικάνων συνεχίζουν να υποστηρίζουν τον Τραμπ, ενώ το 5% των Δημοκρατικών φαίνεται να εκτιμά την προεδρική του θητεία.


