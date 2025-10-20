Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Τηλεφωνική επικοινωνία θα έχουν σύντομα Λαβρόφ και Ρούμπιο
Τις επόμενες ημέρες θα συζητηθεί η προετοιμασία για τη νέα συνάντηση κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο θα έχουν σύντομα τηλεφωνική συνομιλία, μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA, που επικαλέστηκε τον Ρώσο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Ριαμπκόφ.
Ο Ριαμπκόφ δεν διευκρίνισε το χρονικό πλαίσιο της συνάντησης. Ασαφής παραμένει και ο τόπος διεξαγωγής της.
Ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ θα συζητήσουν την διμερή ατζέντα των ρωσοαμερικανικών σχέσεων, που θα περιλαμβάνει οικονομικά θέματα.
Τις επόμενες ημέρες, Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένεται ότι θα συζητήσουν τις επόμενες μέρες για την προετοιμασία της νέας συνάντησης κορυφής μεταξύ των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά και την πρόσφατη τηλεφωνική τους επικοινωνία την περασμένη εβδομάδα.
