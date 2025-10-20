Τηλεφωνική επικοινωνία θα έχουν σύντομα Λαβρόφ και Ρούμπιο
ΚΟΣΜΟΣ
Σεργκέι Λαβρόφ Μάρκο Ρούμπιο Ρωσία ΗΠΑ

Τηλεφωνική επικοινωνία θα έχουν σύντομα Λαβρόφ και Ρούμπιο

Τις επόμενες ημέρες θα συζητηθεί η προετοιμασία για τη νέα συνάντηση κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Τηλεφωνική επικοινωνία θα έχουν σύντομα Λαβρόφ και Ρούμπιο
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο θα έχουν σύντομα τηλεφωνική συνομιλία, μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA, που επικαλέστηκε τον Ρώσο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Ριαμπκόφ.

Ο Ριαμπκόφ δεν διευκρίνισε το χρονικό πλαίσιο της συνάντησης. Ασαφής παραμένει και ο τόπος διεξαγωγής της.

Ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ θα συζητήσουν την διμερή ατζέντα των ρωσοαμερικανικών σχέσεων, που θα περιλαμβάνει οικονομικά θέματα.

Τις επόμενες ημέρες, Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένεται ότι θα συζητήσουν τις επόμενες μέρες για την προετοιμασία της νέας συνάντησης κορυφής μεταξύ των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά και την πρόσφατη τηλεφωνική τους επικοινωνία την περασμένη εβδομάδα.


