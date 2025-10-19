Κάλπες σήμερα στη Βόρεια Μακεδονία με φόντο το ευρωπαϊκό αδιέξοδο

Οι ψηφοφόροι στη Β. Μακεδονία προσέρχονται στις κάλπες σήμερα για τις δημοτικές εκλογές. Δοκιμασία για την κυβέρνηση εν μέσω απογοήτευσης για την καθυστέρηση στην πορεία ένταξης στην ΕΕ