Ανάλυση CNN: Ο Πούτιν διάλεξε με ακρίβεια το timing για να μιλήσει ξανά με τον Τραμπ - Η προειδοποίηση για τους Tomahawk

Η χρονική συγκυρία είναι το παν στη διπλωματία, και το Κρεμλίνο φαίνεται πως επέλεξε με ακρίβεια τη στιγμή για τη νέα, μακρά τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Λευκό Οίκο – την όγδοη μέσα σε οκτώ μήνες. Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑμε τον Ουκρανό ηγέτηστην, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις(ώρα ΗΠΑ).Σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, η τηλεφωνική επικοινωνία χαρακτηρίστηκε «θετική και παραγωγική» και διεξήχθη «σε κλίμα εμπιστοσύνης». Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για μια σχεδόνπαρέμβαση τουσε μια ύστατη προσπάθεια να σταματήσει κάθε συζήτηση για πιθανή αποστολή αμερικανικών πυραύλων κρουζστην Ουκρανία.Ο Πούτιν φέρεται να προειδοποίησε τον Τραμπ ότι οι– οι οποίοι έχουν εμβέλεια ικανή να πλήξει μεγάλες ρωσικές πόλεις όπως ηκαι η– δεν θα επηρέαζαν ουσιαστικά τις επιχειρήσεις στο πεδίο, αλλά θα κατέστρεφαν τις ήδη εύθραυστες σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Τόνισε, επίσης, ότι γνωρίζει πόσο σημαντική θεωρεί ο Τραμπ τη διατήρηση αυτής της σχέσης.Σύμφωνα με συνεργάτη του Κρεμλίνου, ο Ρώσος πρόεδρος επαίνεσε τον Αμερικανό ομόλογό του για τον ρόλο τουστηκαι αλλού, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων οικονομικών συμφωνιών. Το σημαντικότερο όμως αποτέλεσμα της συνομιλίας ήταν η κατ’ αρχήν συμφωνία για μια δεύτερη δια ζώσης συνάντηση κορυφής, αυτή τη φορά στη Βουδαπέστη, με σκοπό την επανέναρξη των συζητήσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.Η επικείμενη αυτή συνάντηση προκαλεί αναπόφευκτες συγκρίσεις με τη σύνοδο τηςπριν από λίγους μήνες, όπου παρά τη θερμή υποδοχή που επεφύλαξε οστον, δεν υπήρξαν απτά αποτελέσματα στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Τώρα όμως, μετά την επιτυχία του στη μεσολάβηση για την εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι μπορεί να επιτύχει παρόμοιο αποτέλεσμα και στην Ουκρανία.Το πώς θα το πετύχει παραμένει ασαφές. Τοδεν έχει δείξει καμία διάθεση για συμβιβασμό. Παρά τις αυξανόμενες απώλειες στο μέτωπο και τις ολοένα πιο συχνές ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ενεργειακές υποδομές, η Μόσχα εξακολουθεί να αποκλείει οποιονδήποτε τερματισμό του πολέμου πριν επιτύχει τους μέγιστους στόχους της. Αυτοί περιλαμβάνουν τον πλήρη έλεγχο των κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών και την επιβολή αυστηρών περιορισμών στη στρατιωτική και εξωτερική πολιτική μιας μελλοντικής Ουκρανίας, ουσιαστικά υποτελούς στη ρωσική επιρροή.Τίποτα στην τελευταία συνομιλίαδεν υποδηλώνει αλλαγή αυτής της στάσης. Ωστόσο, το Κρεμλίνο έχει συνειδητοποιήσει ότι η προσωπική διπλωματική επαφή και η υπόσχεση μιας προσωρινής επιτυχίας μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικές με έναν πραγματικό συμβιβασμό.Ουκρανοί αξιωματούχοι στην Ουάσινγκτον εκτιμούν ότι η συζήτηση για την πιθανή αποστολήήταν αυτή που ανάγκασε τον Πούτιν να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου. Στη, ωστόσο, η εκτίμηση είναι διαφορετική: ότι η απλή προοπτική προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες μπορεί να αρκεί για να πείσει τον, που αναζητά εναγωνίως μια διπλωματική επιτυχία, να μετριάσει τις στρατιωτικές του απειλές.