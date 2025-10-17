Ανάλυση CNN: Ο Πούτιν διάλεξε με ακρίβεια το timing για να μιλήσει ξανά με τον Τραμπ - Η προειδοποίηση για τους Tomahawk
Ανάλυση CNN: Ο Πούτιν διάλεξε με ακρίβεια το timing για να μιλήσει ξανά με τον Τραμπ - Η προειδοποίηση για τους Tomahawk
Μια μέρα πριν τη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο (σήμερα στις 20:00), ο Ρώσος πρόεδρος επικοινώνησε με τον Αμερικανό ομόλογό του για να του ξεκαθαρίσει τη θέση του για τους Tomahawk
Η χρονική συγκυρία είναι το παν στη διπλωματία, και το Κρεμλίνο φαίνεται πως επέλεξε με ακρίβεια τη στιγμή για τη νέα, μακρά τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Λευκό Οίκο – την όγδοη μέσα σε οκτώ μήνες. Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 8 το απόγευμα της Παρασκευής (ώρα ΗΠΑ).
Σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, η τηλεφωνική επικοινωνία χαρακτηρίστηκε «θετική και παραγωγική» και διεξήχθη «σε κλίμα εμπιστοσύνης». Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για μια σχεδόν 2,5 ωρών παρέμβαση του Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια ύστατη προσπάθεια να σταματήσει κάθε συζήτηση για πιθανή αποστολή αμερικανικών πυραύλων κρουζ Tomahawk στην Ουκρανία.
Ο Πούτιν φέρεται να προειδοποίησε τον Τραμπ ότι οι Tomahawk – οι οποίοι έχουν εμβέλεια ικανή να πλήξει μεγάλες ρωσικές πόλεις όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη – δεν θα επηρέαζαν ουσιαστικά τις επιχειρήσεις στο πεδίο, αλλά θα κατέστρεφαν τις ήδη εύθραυστες σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Τόνισε, επίσης, ότι γνωρίζει πόσο σημαντική θεωρεί ο Τραμπ τη διατήρηση αυτής της σχέσης.
Σύμφωνα με συνεργάτη του Κρεμλίνου, ο Ρώσος πρόεδρος επαίνεσε τον Αμερικανό ομόλογό του για τον ρόλο του «ειρηνοποιού» στη Μέση Ανατολή και αλλού, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων οικονομικών συμφωνιών. Το σημαντικότερο όμως αποτέλεσμα της συνομιλίας ήταν η κατ’ αρχήν συμφωνία για μια δεύτερη δια ζώσης συνάντηση κορυφής, αυτή τη φορά στη Βουδαπέστη, με σκοπό την επανέναρξη των συζητήσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
Η επικείμενη αυτή συνάντηση προκαλεί αναπόφευκτες συγκρίσεις με τη σύνοδο της Αλάσκας πριν από λίγους μήνες, όπου παρά τη θερμή υποδοχή που επεφύλαξε ο Τραμπ στον Πούτιν, δεν υπήρξαν απτά αποτελέσματα στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Τώρα όμως, μετά την επιτυχία του στη μεσολάβηση για την εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι μπορεί να επιτύχει παρόμοιο αποτέλεσμα και στην Ουκρανία.
Το πώς θα το πετύχει παραμένει ασαφές. Το Κρεμλίνο δεν έχει δείξει καμία διάθεση για συμβιβασμό. Παρά τις αυξανόμενες απώλειες στο μέτωπο και τις ολοένα πιο συχνές ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ενεργειακές υποδομές, η Μόσχα εξακολουθεί να αποκλείει οποιονδήποτε τερματισμό του πολέμου πριν επιτύχει τους μέγιστους στόχους της. Αυτοί περιλαμβάνουν τον πλήρη έλεγχο των κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών και την επιβολή αυστηρών περιορισμών στη στρατιωτική και εξωτερική πολιτική μιας μελλοντικής Ουκρανίας, ουσιαστικά υποτελούς στη ρωσική επιρροή.
Τίποτα στην τελευταία συνομιλία Πούτιν–Τραμπ δεν υποδηλώνει αλλαγή αυτής της στάσης. Ωστόσο, το Κρεμλίνο έχει συνειδητοποιήσει ότι η προσωπική διπλωματική επαφή και η υπόσχεση μιας προσωρινής επιτυχίας μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικές με έναν πραγματικό συμβιβασμό.
Ουκρανοί αξιωματούχοι στην Ουάσινγκτον εκτιμούν ότι η συζήτηση για την πιθανή αποστολή Tomahawk ήταν αυτή που ανάγκασε τον Πούτιν να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου. Στη Μόσχα, ωστόσο, η εκτίμηση είναι διαφορετική: ότι η απλή προοπτική προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες μπορεί να αρκεί για να πείσει τον Τραμπ, που αναζητά εναγωνίως μια διπλωματική επιτυχία, να μετριάσει τις στρατιωτικές του απειλές.
Ειδήσεις σήμερα:
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Τζένιφερ Λόρενς για τη συνεργασία με τον Ρόμπερτ Πάτινσον: «Η σκηνοθέτιδα μας ζήτησε να χορέψουμε γυμνοί, έπρεπε να είχα πει όχι;»
Ανατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango που είχε πέσει από ύψος 150 μέτρων: Έρευνα για ανθρωποκτονία με ύποπτο τον γιο του
Σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, η τηλεφωνική επικοινωνία χαρακτηρίστηκε «θετική και παραγωγική» και διεξήχθη «σε κλίμα εμπιστοσύνης». Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για μια σχεδόν 2,5 ωρών παρέμβαση του Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια ύστατη προσπάθεια να σταματήσει κάθε συζήτηση για πιθανή αποστολή αμερικανικών πυραύλων κρουζ Tomahawk στην Ουκρανία.
Ο Πούτιν φέρεται να προειδοποίησε τον Τραμπ ότι οι Tomahawk – οι οποίοι έχουν εμβέλεια ικανή να πλήξει μεγάλες ρωσικές πόλεις όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη – δεν θα επηρέαζαν ουσιαστικά τις επιχειρήσεις στο πεδίο, αλλά θα κατέστρεφαν τις ήδη εύθραυστες σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Τόνισε, επίσης, ότι γνωρίζει πόσο σημαντική θεωρεί ο Τραμπ τη διατήρηση αυτής της σχέσης.
Σύμφωνα με συνεργάτη του Κρεμλίνου, ο Ρώσος πρόεδρος επαίνεσε τον Αμερικανό ομόλογό του για τον ρόλο του «ειρηνοποιού» στη Μέση Ανατολή και αλλού, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων οικονομικών συμφωνιών. Το σημαντικότερο όμως αποτέλεσμα της συνομιλίας ήταν η κατ’ αρχήν συμφωνία για μια δεύτερη δια ζώσης συνάντηση κορυφής, αυτή τη φορά στη Βουδαπέστη, με σκοπό την επανέναρξη των συζητήσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
Η επικείμενη αυτή συνάντηση προκαλεί αναπόφευκτες συγκρίσεις με τη σύνοδο της Αλάσκας πριν από λίγους μήνες, όπου παρά τη θερμή υποδοχή που επεφύλαξε ο Τραμπ στον Πούτιν, δεν υπήρξαν απτά αποτελέσματα στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Τώρα όμως, μετά την επιτυχία του στη μεσολάβηση για την εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι μπορεί να επιτύχει παρόμοιο αποτέλεσμα και στην Ουκρανία.
Το πώς θα το πετύχει παραμένει ασαφές. Το Κρεμλίνο δεν έχει δείξει καμία διάθεση για συμβιβασμό. Παρά τις αυξανόμενες απώλειες στο μέτωπο και τις ολοένα πιο συχνές ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ενεργειακές υποδομές, η Μόσχα εξακολουθεί να αποκλείει οποιονδήποτε τερματισμό του πολέμου πριν επιτύχει τους μέγιστους στόχους της. Αυτοί περιλαμβάνουν τον πλήρη έλεγχο των κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών και την επιβολή αυστηρών περιορισμών στη στρατιωτική και εξωτερική πολιτική μιας μελλοντικής Ουκρανίας, ουσιαστικά υποτελούς στη ρωσική επιρροή.
Τίποτα στην τελευταία συνομιλία Πούτιν–Τραμπ δεν υποδηλώνει αλλαγή αυτής της στάσης. Ωστόσο, το Κρεμλίνο έχει συνειδητοποιήσει ότι η προσωπική διπλωματική επαφή και η υπόσχεση μιας προσωρινής επιτυχίας μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικές με έναν πραγματικό συμβιβασμό.
Ουκρανοί αξιωματούχοι στην Ουάσινγκτον εκτιμούν ότι η συζήτηση για την πιθανή αποστολή Tomahawk ήταν αυτή που ανάγκασε τον Πούτιν να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου. Στη Μόσχα, ωστόσο, η εκτίμηση είναι διαφορετική: ότι η απλή προοπτική προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες μπορεί να αρκεί για να πείσει τον Τραμπ, που αναζητά εναγωνίως μια διπλωματική επιτυχία, να μετριάσει τις στρατιωτικές του απειλές.
Ειδήσεις σήμερα:
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Τζένιφερ Λόρενς για τη συνεργασία με τον Ρόμπερτ Πάτινσον: «Η σκηνοθέτιδα μας ζήτησε να χορέψουμε γυμνοί, έπρεπε να είχα πει όχι;»
Ανατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango που είχε πέσει από ύψος 150 μέτρων: Έρευνα για ανθρωποκτονία με ύποπτο τον γιο του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα