Ο Ζελένσκι λέει ότι συναντήθηκε με εκπροσώπους της αμερικανικής εταιρείας που κατασκευάζει πυραύλους Tomahawk και Patriot
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Πόλεμος στην Ουκρανία tomahawk

Ο Ζελένσκι λέει ότι συναντήθηκε με εκπροσώπους της αμερικανικής εταιρείας που κατασκευάζει πυραύλους Tomahawk και Patriot

«Συζητήσαμε για πιθανούς τρόπους συνεργασίας για να ενισχύσουμε την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας και τις ικανότητές της μεγάλου βεληνεκούς», επεσήμανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ουκρανός πρόεδρος

Ο Ζελένσκι λέει ότι συναντήθηκε με εκπροσώπους της αμερικανικής εταιρείας που κατασκευάζει πυραύλους Tomahawk και Patriot
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συναντήθηκε με εκπροσώπους της αμερικανικής εταιρείας που κατασκευάζει τους πυραύλους Patriot και Tomahawk, τους οποίους επιδιώκει να αποκτήσει το Κίεβο προκειμένου να αμυνθεί έναντι της ρωσικής εισβολής.

«Συζητήσαμε για την ικανότητα παραγωγής της Raytheon, πιθανούς τρόπους συνεργασίας για να ενισχύσουμε την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας και τις ικανότητές της μεγάλου βεληνεκούς, καθώς και το ενδεχόμενο κοινής ουκρανοαμερικανικής παραγωγής», επεσήμανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ζελένσκι, λίγες ώρες προτού συναντηθεί για τρίτη φορά με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.


Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί σε τροχαίο στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας - Νεκρός αναβάτης μηχανής και στην Αθηνών-Κορίνθου

Πατέλης στο protothema: Μας είχαν ξεγραμμένους, τώρα είμαστε παράδειγμα - Ο Τσίπρας, το Νταβός και η Μέρκελ για το κατοχικό δάνειο

Νίκος Κωνσταντόπουλος: Ο Τσίπρας έχει στοιχεία αμοραλισμού - Έχω ευθύνη που δεν το είδα νωρίτερα και τον στήριξα
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης