Ο Ζελένσκι λέει ότι συναντήθηκε με εκπροσώπους της αμερικανικής εταιρείας που κατασκευάζει πυραύλους Tomahawk και Patriot
Ο Ζελένσκι λέει ότι συναντήθηκε με εκπροσώπους της αμερικανικής εταιρείας που κατασκευάζει πυραύλους Tomahawk και Patriot
«Συζητήσαμε για πιθανούς τρόπους συνεργασίας για να ενισχύσουμε την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας και τις ικανότητές της μεγάλου βεληνεκούς», επεσήμανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ουκρανός πρόεδρος
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συναντήθηκε με εκπροσώπους της αμερικανικής εταιρείας που κατασκευάζει τους πυραύλους Patriot και Tomahawk, τους οποίους επιδιώκει να αποκτήσει το Κίεβο προκειμένου να αμυνθεί έναντι της ρωσικής εισβολής.
«Συζητήσαμε για την ικανότητα παραγωγής της Raytheon, πιθανούς τρόπους συνεργασίας για να ενισχύσουμε την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας και τις ικανότητές της μεγάλου βεληνεκούς, καθώς και το ενδεχόμενο κοινής ουκρανοαμερικανικής παραγωγής», επεσήμανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ζελένσκι, λίγες ώρες προτού συναντηθεί για τρίτη φορά με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί σε τροχαίο στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας - Νεκρός αναβάτης μηχανής και στην Αθηνών-Κορίνθου
Πατέλης στο protothema: Μας είχαν ξεγραμμένους, τώρα είμαστε παράδειγμα - Ο Τσίπρας, το Νταβός και η Μέρκελ για το κατοχικό δάνειο
Νίκος Κωνσταντόπουλος: Ο Τσίπρας έχει στοιχεία αμοραλισμού - Έχω ευθύνη που δεν το είδα νωρίτερα και τον στήριξα
«Συζητήσαμε για την ικανότητα παραγωγής της Raytheon, πιθανούς τρόπους συνεργασίας για να ενισχύσουμε την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας και τις ικανότητές της μεγάλου βεληνεκούς, καθώς και το ενδεχόμενο κοινής ουκρανοαμερικανικής παραγωγής», επεσήμανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ζελένσκι, λίγες ώρες προτού συναντηθεί για τρίτη φορά με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί σε τροχαίο στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας - Νεκρός αναβάτης μηχανής και στην Αθηνών-Κορίνθου
Πατέλης στο protothema: Μας είχαν ξεγραμμένους, τώρα είμαστε παράδειγμα - Ο Τσίπρας, το Νταβός και η Μέρκελ για το κατοχικό δάνειο
Νίκος Κωνσταντόπουλος: Ο Τσίπρας έχει στοιχεία αμοραλισμού - Έχω ευθύνη που δεν το είδα νωρίτερα και τον στήριξα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα