Ο Τραμπ δεν θα πάει στον γάμο του γιου του το Σαββατοκύριακο: Θα μείνει στον Λευκό Οίκο, γιατί έχει «κάτι που το λένε Ιράν...»
Αν και αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι θα μετέβαινε σε δικό του γκολφ κλαμπ στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Αμερικανός πρόεδρος τελικά θα παραμείνει στην Ουάσινγκτον, πυροδοτώντας φήμες για εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα παραστεί στον γάμο του μεγαλύτερου γιου του, του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, με την Μπετίνα Άντερσον, επειδή πρέπει να παραμείνει στην Ουάσινγκτον για «κυβερνητικές υποθέσεις».
«Αν και ήθελα πάρα πολύ να βρίσκομαι με τον γιο μου, τον Ντον Τζούνιορ και το νεότερο μέλος της οικογένειας Τραμπ, τη μέλλουσα σύζυγό του, την Μπετίνα, περιστάσεις που αφορούν την κυβέρνηση και η αγάπη μου για τις ΗΠΑ δεν μου το επιτρέπουν», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.
«Αισθάνομαι ότι είναι σημαντικό να παραμείνω στην Ουάσινγκτον, στον Λευκό Οίκο, σε αυτή τη σημαντική χρονική περίοδο», πρόσθεσε.
Ο γάμος θα τελεστεί αυτό το Σαββατοκύριακο σ'ένα μικρό νησί στις Μπαχάμες, μετέδωσε το CNN επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια των μελλόνυμφων.
Αργά την Παρασκευή έγινε γνωστό ότι ο Τραμπ ακύρωσε την επίσκεψή του σε δικό του γκολφ κλαμπ στο Νιου Τζέρσεϊ και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο για το Σαββατοκύριακο.
Την Πέμπτη ο πρόεδρος είπε σε δημοσιογράφους ότι ο γιος του θέλει τον πατέρα του στον γάμο, ο οποίος πάντως θα είναι «μια μικρή, ιδιωτική υπόθεση». Σημείωσε ότι θα προσπαθήσει να πάει, όμως «η συγκυρία είναι κακή». «Έχω κάτι που το λένε Ιράν και άλλα πράγματα», σχολίασε.
Παρά το ότι είμαστε κοντά είτε σε μια συμφωνία είτε σε νέο κύμα επιθέσεων, ο πόλεμος δεν εμπόδισε τον Τραμπ να παραστεί σε δευτερεύουσας σημασίας εκδηλώσεις, όπως ένα τουρνουά γκολφ στη Φλόριντα, σε δικό του γκολφ κλαμπ.
Ο 48χρονος Ντον Τζούνιορ ήταν στο παρελθόν παντρεμένος, επί 12 χρόνια, με την πρώην ηθοποιό και μοντέλο Βανέσα Χέιντον, με την οποία απέκτησε πέντε παιδιά. Η Βανέσα υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2018.
Αργότερα, ο Ντον Τζούνιορ αρραβωνιάστηκε την πρώην εισαγγελέα, τηλεοπτική παρουσιάστρια και νυν πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με την οποία χώρισε το 2024.
Trump has canceled his visit to Trump National Golf Club Bedminster and will instead spend the weekend at the White House, his updated schedule shows. pic.twitter.com/t3UFpSY2cJ— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) May 22, 2026
Reporter: Are you attending your son’s wedding?— Acyn (@Acyn) May 21, 2026
Trump: He’d like me to go. I’m going to try. I said, this is not good timing for me. I have a thing called Iran and other things. He’s a person I’ve known for a long time. pic.twitter.com/lGdjvU7oD0
