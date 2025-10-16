Ιταλοί εκδότες ζητούν έρευνα για τις αυτόματες περιλήψεις της Google με τεχνητή νοημοσύνη
Ιταλοί εκδότες ζητούν έρευνα για τις αυτόματες περιλήψεις της Google με τεχνητή νοημοσύνη

Όπως υποστηρίζουν, η λειτουργία αυτή παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες και απειλεί τη βιωσιμότητα του Τύπου

Ιταλοί εκδότες ζητούν έρευνα για τις αυτόματες περιλήψεις της Google με τεχνητή νοημοσύνη
Οι Ιταλοί εκδότες ζητούν έρευνα για τη Google και τη νέα της λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης που ονομάζεται AI Overviews, λέγοντας ότι «σκοτώνει την επισκεψιμότητα» των μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Ομοσπονδία Εκδοτών Εφημερίδων της Ιταλίας (FIEG) υπέβαλε επίσημη καταγγελία στην Agcom, την ιταλική αρχή επικοινωνιών, υποστηρίζοντας ότι η λειτουργία αυτή της Google παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες και απειλεί τη βιωσιμότητα του Τύπου.

Το AI Overviews εμφανίζει στην κορυφή της σελίδας αναζήτησης μια έτοιμη απάντηση που φτιάχνει η τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από διάφορες ιστοσελίδες. Έτσι, οι χρήστες παίρνουν αυτό που θέλουν χωρίς να πατήσουν στους συνδέσμους και χωρίς να μπουν στα ειδησεογραφικά site. 

Η FIEG αναφέρει ότι η Google μετατρέπεται σε «traffic killer», δηλαδή «δολοφόνο επισκεψιμότητας», προσθέτοντας ότι τα προϊόντα της όχι μόνο ανταγωνίζονται άμεσα το περιεχόμενο που παράγουν οι εκδοτικές εταιρείες, αλλά και «μειώνουν την προβολή τους και κατά συνέπεια τα διαφημιστικά τους έσοδα».

Μελέτες στη Βρετανία και τις ΗΠΑ δείχνουν ότι το AI Overviews έχει μειώσει τα «κλικ» προς τα πρωτότυπα άρθρα έως και 80%, καθώς οι χρήστες σπάνια πατούν σε συνδέσμους κάτω από τις περιλήψεις της τεχνητής νοημοσύνης. Η Google, πάντως, απορρίπτει τα στοιχεία και λέει ότι οι έρευνες αυτές είναι «ανακριβείς».

Η λειτουργία AI Overviews έφτασε στην Ιταλία τον Μάρτιο, ενώ τον Σεπτέμβριο η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι έγινε η πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ψήφισε νόμο για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Ο νόμος αυτός προβλέπει περιορισμούς για την πρόσβαση ανηλίκων και ποινές για όσους χρησιμοποιούν την τεχνολογία για κακόβουλους σκοπούς, όπως τα deepfakes.

