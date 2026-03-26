Βουλή: Με ευρεία πλειοψηφία πέρασε το νομοσχέδιο για την καλλιτεχνική εκπαίδευση

Ευρύτατη πλειοψηφία εξασφάλισε επί της αρχής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών και την καλλιτεχνική εκπαίδευση. Ευρύτατη πλειοψηφία εξασφάλισαν και πολλά άρθρα του νομοσχεδίου, μεταξύ των οποίων τα άρθρα που αναφέρονται στη σύσταση κατηγορίας θέσεων Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, τα προσόντα διορισμού, την υπηρεσιακή εξέλιξη, τη μισθολογική κατάταξη, τις αποδοχές του προσωπικού και το προβάδισμα υπαλλήλων κατηγορίας Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης. Ομόφωνα ψηφίστηκε το άρθρο 85 για την παράταση ισχύος των μέτρων στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 για την εισαγωγή τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισαν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας. «Παρών», δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Καταψήφισαν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και «Νίκη».«H Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών είναι κάτι πολύ παραπάνω από μια νέα δημόσια σχολή. Είναι η στιγμή που η Πολιτεία αναγνωρίζει ότι οι παραστατικές τέχνες αξίζουν πλήρη πανεπιστημιακή στέγη, σαφή ακαδημαϊκή προοπτική και θεσμική θέση αντάξια της ιστορίας και της δυναμικής τους», δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,, και τόνισε ότι η ΑΣΠΤ «είναι το πρώτο μεγάλο βήμα και, μαζί, ο θεμέλιος λίθος της συνολικής μεταρρύθμισης στην καλλιτεχνική εκπαίδευση», που θα ακολουθήσει.«Η δική μου γενιά είναι από τις πρώτες που μεγάλωσαν στη μεταπολίτευση, απολαμβάνοντας τους καρπούς της δημοκρατίας, της σταθερότητας και της κοινωνικής προόδου, της αδιατάρακτης κοινωνικής ευημερίας. Σε αυτή τη διαδρομή η εκπαίδευση προχώρησε σημαντικά σε όλες τις βαθμίδες, συχνά με πρωτοβουλίες του κόμματος μου, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και πολλών θετικών πρωτοβουλιών και από άλλα κόμματα», είπε η Σοφία Ζαχαράκη για να σημειώσει: «Ωστόσο οφείλουμε να αναγνωρίσουμε κάτι με ειλικρίνεια. Η καλλιτεχνική εκπαίδευση δεν είχε την αναγνώριση που της άξιζε, ούτε στη διαβάθμιση των τίτλων, ούτε στην οργανωμένη θεσμική της θέση. Σήμερα λοιπόν, επιχειρούμε να καλύψουμε αυτό το κενό και αυτό είναι μια πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης, μια δέσμευση που γίνεται πράξη, με τη βαθιά πεποίθηση ότι οι καλλιτέχνες και όσοι εκπαιδεύονται για να δημιουργήσουν, δεν είναι απλά επαγγελματίες του χώρου. Είναι φορείς πολιτισμού, συνοχής και δημοκρατίας. Γιατί η τέχνη δεν είναι μόνο προσωπική έκφραση, είναι εργαλείο διαλόγου, είναι γλώσσα δημοκρατίας και δύναμη κοινωνικής συνοχής».Υπό το πρίσμα αυτό, η υπουργός Παιδείας, αφού σημείωσε ότι η ΑΣΠΤ θα είναι ο θεμέλιος λίθος στη συνολική μεταρρύθμιση στην καλλιτεχνική εκπαίδευση, κάλεσε τους καλλιτέχνες να συμμετέχουν σε ένα δημιουργικό διάλογο για τα επόμενα πολύ σημαντικά βήματα, που θα είναι «συναρπαστικά» και «πολύ ουσιαστικά».Η Σοφία Ζαχαράκη κάλεσε τέλος τα κόμματα να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο, γιατί πέραν της ΑΣΠΤ και των ρυθμίσεων για την νέα κατηγορία προσόντων, την «Κ.Ε.», δηλαδή την κατηγορία «Καλλιτεχνική Εκπαίδευση», ψηφίζουν ρυθμίσεις για την ενίσχυση του δημόσιου σχολείου, για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, το ΙΕΠ, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, το διεθνές απολυτήριο, την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Να υπερψηφίσουν δηλαδή, μια μεταρρύθμιση που «συνδέει το σήμερα με την επόμενη μέρα και που δίνει στην εκπαίδευση περισσότερο βάθος, περισσότερη συνοχή και περισσότερη αξιοπιστία».Προτού η συζήτηση μπει στην τελική ευθεία, ηανακοίνωσε σειρά νομοτεχνικών βελτιώσεων με τις οποίες:- προβλέπεται ρητά η δυνατότητα κατάταξης αποφοίτων ΑΣΚΕ και ΑΣΜΕ στην ΑΣΠΤ στο έβδομο εξάμηνο, και «έτσι αναγνωρίζεται στην πράξη η μέχρι τώρα σπουδαστική διαδρομή των αποφοίτων».- αυξάνεται το ποσοστό κατατάξεων των αποφοίτων Σχολών Ανώτερης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης σε ΑΕΙ του ίδιου καλλιτεχνικού αντικειμένου με τον τίτλο αποφοίτησής τους, στο 30% από το 15% που είχε προβλεφθεί αρχικά.- διαμορφώνεται ειδικός ακαδημαϊκός χάρτης εφόσον υπάρξει σχετικό πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ της ΑΣΠΤ και του ΕΑΠ, και το πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στο επίπεδο 6 προβλέπεται ότι θα έχει διάρκεια ένα έτος αντί για δύο έτη. Προϋπόθεση είναι, να έχει προηγηθεί συμφωνία της ΑΣΠΤ και του ΕΑΠ.Ο υφυπουργός Παιδείας,, είπε ότι σήμερα ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο με ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο για το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και για τον ίδιο τον πολιτισμό, «ένα νομοσχέδιο που αφορά στην αποκατάσταση μιας θεσμικής εκκρεμότητας δεκαετιών, την οποία όλοι αναγνώριζαν, πολλοί συζητούσαν αλλά ελάχιστοι τόλμησαν να το αντιμετωπίσουν». Είναι ένα νομοσχέδιο με όραμα, θεσμική συνοχή και διοικητική πρακτική αλλά ταυτόχρονα με ακαδημαϊκό μηχανισμό εφαρμογής, είπε ο κ. Παπαϊωάννου.