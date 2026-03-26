Δραματική προειδοποίηση από τον αρχηγό του ισραηλινού Γενικού Επιτελείου: Ο στρατός θα καταρρεύσει, χρειαζόμαστε προσωπικό
Ο Εγιάλ Ζαμίρ επισήμανε στο υπουργικό συμβούλιο ότι οι IDF χρειάζονται έναν νόμο για την υποχρεωτική στρατολόγηση, έναν νόμο για την εφεδρεία και έναν νόμο για την παράταση της υποχρεωτικής θητείας

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ προειδοποίησε σε υψηλούς τόνους κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας το βράδυ της Τετάρτης ότι «ο στρατός θα καταρρεύσει», καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις και μια ολοένα και μεγαλύτερη έλλειψη προσωπικού.

«Χτυπάω 10 καμπανάκια», φέρεται να είπε ο υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ στους υπουργούς και σε ανώτατα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας, ανέφερε το ισραηλινό Κανάλι 13.

Μεταξύ άλλων ο Ζαμίρ φέρεται να είπε ότι «οι IDF χρειάζονται τώρα έναν νόμο για την υποχρεωτική στρατολόγηση, έναν νόμο για την εφεδρεία και έναν νόμο για την παράταση της υποχρεωτικής θητείας».

Πρόσθεσε δε ότι «σε λίγο καιρό, οι IDF δεν θα είναι έτοιμοι για τις συνήθεις αποστολές τους και το σύστημα εφεδρείας δεν θα αντέξει».

Ο Ζαμίρ έχει εκδώσει παρόμοιες προειδοποιήσεις τους τελευταίους μήνες. Τον Ιανουάριο, έστειλε μια επιστολή σε υψηλούς τόνους στον πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου και σε άλλους ανώτερους αξιωματούχους, προειδοποιώντας ότι η έλλειψη στρατιωτών θα μπορούσε να βλάψει την στρατιωτική ετοιμότητα στο πολύ εγγύς μέλλον.

Από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα λόγω της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο ισραηλινός στρατός έχει επανειλημμένα ενημερώσει τους βουλευτές ότι του λείπουν 12.000 στρατιώτες λόγω της πίεσης της σύγκρουσης και άλλων προκλήσεων.

Τα υπερορθόδοξα κόμματα έχουν ζητήσει τη θέσπιση νόμου που θα εξαιρεί τους ψηφοφόρους τους από τη στρατιωτική θητεία, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου τον Ιούνιο του 2024 ότι δεν υπάρχει νομική βάση για τη δεκαετή γενική απαλλαγή των φοιτητών της ιερατικής σχολής Χαρέντι από τη στρατιωτική θητεία.

Περίπου 80.000 υπερορθόδοξοι άνδρες ηλικίας μεταξύ 18 και 24 ετών θεωρούνται επί του παρόντος επιλέξιμοι για στρατιωτική θητεία, αλλά δεν έχουν καταταγεί.
