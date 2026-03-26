Θα απαντήσουμε με «ασύμμετρες» ενέργειες στις νηοψίες των Βρετανών, διαμηνύει η Μόσχα
Η Μόσχα χαρακτηρίζει «εχθρική» την απόφαση της Βρετανίας για νηοψίες σε πλοία ρωσικών συμφερόντων

«Εχθρικό» χαρακτηρίζει η Μόσχα το σχέδιο της βρετανικής κυβέρνησης για νηοψίες σε πλοία ρωσικών συμφερόντων και ενδεχομένως κατασχέσεις τους, προειδοποιώντας πως θα απαντήσει με πολιτικές, νομικές και «ασύμμετρες» ενέργειες, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο την πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο Λονδίνο.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι εξουσιοδότησε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του να διεξάγουν νηοψίες σε πλοία ρωσικών συμφερόντων που διέρχονται από τα χωρικά ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου, με στόχο να διαταράξει τις επιχειρήσεις του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» που φέρεται να επιτρέπει στη Μόσχα να εξάγει ρωσικό πετρέλαιο παρακάμπτοντας τις κυρώσεις της Δύσης.

Η ανακοίνωση της ρωσικής πρεσβείας στο Λονδίνο αναφέρει πως η απόφαση Στάρμερ αποτελεί «ακόμη ένα βαθύτατα εχθρικό βήμα εναντίον της Ρωσίας».

«Οι απερίσκεπτες δηλώσεις σχετικά με την πρόθεση επιθέσεων εναντίον ρωσικών εμπορικών πλοίων δείχνουν επιθυμία κλιμάκωσης μιας ήδη τεταμένης κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας και του διεθνούς εμπορίου», σημειώνει.

«Τέτοιες ενέργειες έχουν συνέπειες. Η ναυσιπλοΐα καθίσταται επικίνδυνη στα βρετανικά ύδατα, όπου οποιοδήποτε πλοίο μπορεί να υποστεί παράνομη κατάληψη. Η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει όλα τα πολιτικά, νομικά και άλλα εργαλεία στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων ασύμμετρων, προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της», υπογραμμίζεται.


Δείτε Επίσης