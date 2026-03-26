Δεν αποσύρεται η δίωξη σε βάρος του Μαδούρο, σε καλή διάθεση στο δικαστήριο ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας
ΚΟΣΜΟΣ
Βενεζουέλα ΗΠΑ Δικαστήριο Νικολάς Μαδούρο

3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, εμφανίστηκε χαμογελαστός σήμερα σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, χωρίς να κάνει καμία δήλωση. Αυτή ήταν η δεύτερη δημόσια εμφάνιση του Μαδούρο μετά την εντυπωσιακή σύλληψή του από τις ΗΠΑ, στις αρχές του έτους.

Κατά τη διαδικασία, κράτησε περίπου μία ώρα, ο δικαστής γνωστοποίησε ότι δεν σκοπεύει να ικανοποιήσει το αίτημα των συνηγόρων του Μαδούρο που ζητούσαν την παύση της δίωξης με αφορμή ένα διαδικαστικό ζήτημα σχετικό με την πληρωμή των υπηρεσιών τους.

Ο 63χρονος πρώην πρόεδρος και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, 69 ετών, κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών. Ο Μαδούρο, ντυμένος με τη γκρίζα στολή των κρατουμένων, εμφανίστηκε χαμογελαστός, κρατούσε σημειώσεις και συνομιλούσε, μέσω διερμηνέα, με τους δικηγόρους του, ρίχνοντας πού και πού ματιές στα δημοσιογραφικά θεωρεία.


«Αναζητούμε ψήγματα δικαιοσύνης»

Έξω από το ομοσπονδιακό δικαστήριο στο νότιο Μανχάταν είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς μερικές δεκάδες Βενεζουελάνοι αντιφρονούντες.

«Αναζητούμε απελπισμένα έστω και ψήγματα δικαιοσύνης για όλα όσα περάσαμε» είπε ο Κάρλος Εγκάνα, ένας εκπαιδευτικός 30 ετών. «Και το γεγονός ότι γίνεται αυτό, είτε εδώ στις ΗΠΑ είτε οπουδήποτε αλλού, είναι αιτία χαράς», πρόσθεσε.

Σε μικρή απόσταση, άλλοι ακτιβιστές μικρών αριστερών οργανώσεων κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα κατά της πολιτικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ: «Από τη Βενεζουέλα μέχρι το Ιράν, φτάνει πια με τις κυρώσεις και τις βόμβες», έγραφαν σε κάποια από αυτά.

Κλείσιμο
Σημειώνεται ότι νωρίτερα σημειώθηκαν μικροεπεισόδια μεταξύ των δύο ομάδων.


Συγκέντρωση υποστήριξης στο Καράκας

Την ίδια ώρα, στο Καράκας, αρκετές δεκάδες υποστηρικτές του Μαδούρο είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Σιμόν Μπολίβαρ για να του εκφράσουν τη στήριξή τους. Μεταξύ αυτών ήταν και ο γιος του, ο βουλευτής Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, που δήλωσε ότι «εμπιστεύεται το αμερικανικό δικαστικό σύστημα» αλλά και ότι ο πατέρας του, λόγω του αξιώματός του, έχει ασυλία.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του έχουν δηλώσει αθώοι στις κατηγορίες. Οι συνήγοροί τους ζήτησαν την ακύρωση του κατηγορητηρίου με το επιχείρημα ότι η αμερικανική κυβέρνηση εμποδίζει το κράτος της Βενεζουέλας να πληρώσει την αμοιβή τους, λόγω των διεθνών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Καράκας. Σύμφωνα με τους δικηγόρους, παραβιάζεται έτσι η Έκτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Η εισαγγελία εκτιμά ότι το ζευγάρι διαθέτει αρκετούς πόρους για να πληρώσει μόνο του τα δικαστικά έξοδα.

Ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν είπε πάντως ότι δεν θα αποσύρει τη δίωξη, αλλά δεν όρισε νέα δικάσιμο.

Φωτογραφία: REUTERS
3 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης