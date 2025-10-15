Πακιστάν - Αφγανιστάν: Ανακοίνωσαν προσωρινή εκεχειρία 48 ωρών μετά τον βομβαρδισμό της Κανταχάρ

Τα επεισόδια μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν προκάλεσαν ανησυχία διεθνώς. Ηκάλεσε τις δύο πλευρές να προστατεύσουν τους πολίτες και τις επενδύσεις της, ηζήτησε αυτοσυγκράτηση, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ,δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να βοηθήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης.