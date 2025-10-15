Διχασμένος ο κυβερνητικός συνασπισμός στη Γερμανία για τη στρατιωτική θητεία

Η συζήτηση αφορά το εάν η σχεδιαζόμενη στρατιωτική θητεία θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στην εθελοντική κατάταξη ή θα περιλαμβάνει και στοιχεία υποχρεωτικότητας