Για ένοπλες συγκρούσεις της Χαμάς με μέλη πολιτοφυλακών στη Γάζα, μιλούν τοπικά μέσα - Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με αναφορές, οι μάχες σημειώθηκαν κοντά στα σπίτια μελών μιας παραδοσιακής οικογένειας με ισχυρή παρουσία στη Γάζα - Νωρίτερα, η Χαμάς διέψευσε πως ζήτησε επιστράτευση χιλιάδων μελών για να ανακτήσει τον έλεγχο σε γειτονιές
Μέσα ενημέρωσης στη Γάζα δημοσίευσαν πλάνα που δείχνουν ένοπλους άνδρες να εμπλέκονται σε ανταλλαγές πυρών στη συνοικία Σάμπρα της πόλης της Γάζας, υποστηρίζοντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της Χαμάς συγκρούονται με πολιτοφυλακές που λαμβάνουν υποστήριξη από το Ισραήλ.
Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, οι μάχες σημειώθηκαν κοντά στα σπίτια μελών της οικογένειας Ντουρμούς, μιας παραδοσιακής πολυμελούς οικογένειας με ισχυρή παρουσία στη Γάζα.
Δείτε σχετικό βίντεο
Το Σάββατο, κάποια μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στη Χαμάς, μετέδωσαν ότι η οργάνωση εκτέλεσε αρκετά μέλη της οικογένειας Ντουρμούς, κατηγορώντας τα για συνεργασία με το Ισραήλ. Ωστόσο, η οικογένεια διέψευσε κατηγορηματικά την πληροφορία με ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι η είδηση είναι ψευδής και κατασκευασμένη.
Παράλληλα, η Χαμάς διέψευσε πως ζήτησε επιστράτευση χιλιάδων μελών της για να ανακτήσει τον έλεγχο σε γειτονιές της Γάζας.
