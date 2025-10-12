Η Χαμάς διέψευσε πληροφορίες περί επιστράτευσης 7.000 μελών της στη Γάζα
Η Χαμάς διέψευσε πληροφορίες περί επιστράτευσης 7.000 μελών της στη Γάζα
Σύμφωνα με το BBC, η οργάνωση είχε διορίσει και κυβερνήτες με στρατιωτικό υπόβαθρο σε περιοχές από τις οποίες αποχώρησαν οι Ισραηλινοί, προκειμένου να ανακτήσει την κυριαρχία της σε αυτές
Η Χαμάς διέψευσε, μέσω του γραφείου Τύπου που διατηρεί, χθεσινά δημοσιεύματα ξένων μέσων που την ήθελαν να επιστρατεύει 7.000 μέλη της στις περιοχές της Γάζας από τις οποίες αποχώρησαν οι Ισραηλινοί και να διορίζει κυβερνήτες με στρατιωτικό υπόβαθρο, προκειμένου να ανακτήσει την κυριαρχία που ασκούσε σε αυτές.
Η δήλωση της Χαμάς αναφέρει πως «αυτή η πληροφορία δεν έχει καμία βάση στην πραγματικότητα», ενώ περιγράφει τους ισχυρισμούς ως σκόπιμες κατασκευές με σκοπό την παραπλάνηση του κοινού.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μεταξύ άλλων μέσων, το BBC, η Χαμάς κινητοποίησε τις δυνάμεις ασφαλείας της μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων κειμένου, ενημερώνοντας τα μέλη της ότι έπρεπε να «καθαρίσουν τη Γάζα από παράνομους και συνεργάτες του Ισραήλ» και να παρουσιαστούν για υπηρεσία εντός 24 ωρών.
Το ίδιο ρεπορτάζ τόνιζε πως η παλαιστινιακή οργάνωση διόρισε επίσης πέντε νέους κυβερνήτες σε όλη τη Γάζα, όλοι με εμπειρία στον ένοπλο βραχίονά της, συμπεριλαμβανομένων διοικητών ταξιαρχιών.
