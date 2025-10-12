H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Γάζα: Συνεχίζουν να ανασύρουν σορούς από τα ερείπια - Τουλάχιστον 117 εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο
Εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας δήλωσε στο CNN ότι περίπου 10.000 Παλαιστίνιοι πιστεύεται ότι έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια σε όλη τη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023
Τις σορούς τουλάχιστον 117 Παλαιστινίων έχουν ανασυρθεί στη Γάζα τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας στην περιοχή, ενώ άλλα επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους στο ίδιο διάστημα.
Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον 67.806 άτομα έχουν σκοτωθεί στη Γάζα κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών του πολέμου, με 170.066 τραυματίες, σύμφωνα με το τοπικό υπουργείο υγείας.
Η τρέχουσα εκεχειρία επέτρεψε την ανάσυρση σορών που είχαν θαφτεί κάτω από τα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων και υποδομών σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.
Ένας εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας δήλωσε χθες στο CNN ότι περίπου 10.000 Παλαιστίνιοι πιστεύεται ότι έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια σε όλη τη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023.
