Γάζα: Συνεχίζουν να ανασύρουν σορούς από τα ερείπια - Τουλάχιστον 117 εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο

Τις σορούς τουλάχιστονέχουν ανασυρθεί στητις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας στην περιοχή, ενώ άλλα επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους στο ίδιο διάστημα.Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστονέχουν σκοτωθεί στη Γάζα κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών του πολέμου, μεσύμφωνα με το τοπικό υπουργείο υγείας.Η τρέχουσα εκεχειρία επέτρεψε την ανάσυρση σορών που είχαν θαφτεί κάτω από τα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων και υποδομών σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.Ένας εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας δήλωσε χθες στοότι περίπουπιστεύεται ότι έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια σε όλη τη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023.