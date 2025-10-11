Ανάλυση NYT για τον «αντιφατικό» Τραμπ: Ειρηνοποιός στο εξωτερικό,  διχαστικός στις ΗΠΑ - Γιατί πιστεύει ότι το χάος τον ωφελεί

Και καθώς ο κ. Τραμπ τοποθετούσε τον εαυτό του ως ανθρωπιστική φιγούρα για τους λαούς της Μέσης Ανατολής, προχώρησε με ένα σχέδιο μαζικών απολύσεων χιλιάδων ομοσπονδιακών υπαλλήλων, οι οποίοι θα μείνουν χωρίς μισθό και δεν θα μπορούν να παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες στους Αμερικανούς, συνεχίζει η ανάλυση των ΝΥΤ.Παρόλα αυτά, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε συνεπή με όσα είχε πει στο παρελθόν ο Ντόναλντ Τραμ και για το εσωτερικό και για το εξωτερικό. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τραμπ αισθάνθηκε υποχρεωμένος να μεσολαβήσει για την ειρήνη στη Γάζα για τους ίδιους λόγους που αισθάνθηκε υποχρεωμένος να στείλει στρατεύματα στο Σικάγο: για να σταματήσει τη βία και να προωθήσει τη σταθερότητα.Ο καθηγητής ιστορίας στο Πρίνστον και εκδότης ενός βιβλίου με δοκίμια για την πρώτη θητεία Τραμπ, Τζούλιαν Ε. Ζελίζερ, δήλωσε ότι δεν είναι ασυνήθιστο για τους προέδρους των ΗΠΑ να έχουν αντιφατικά επιτεύγματα στην εξωτερική και την εσωτερική πολιτική. Ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά, τα επιτεύγματα του κ. Τραμπ είναι πιο δραματικά.«Έχει μια μακροχρόνια τάση — το έκανε αυτό και στην πρώτη θητεία του — να επισκιάζει πράγματα που θα μπορούσαν να είναι καλές πολιτικές ειδήσεις για τον ίδιο, επειδή δεν μπορεί να αντισταθεί στο να κυνηγάει τους εχθρούς του ή απλά να κάνει αμφιλεγόμενα πράγματα με σκοπό να διχάζει και να επιδεινώνει τις εντάσεις», είπε ο κ. Ζελίζερ.Ενώ ο χρόνος θα δείξει αν η ειρηνευτική συμφωνία του κ. Τραμπ για τη Μέση Ανατολή θα αντέξει, ο κ. Ζελίζερ είπε ότι ο πρόεδρος δεν έχασε χρόνο να δείξει ότι η ειρηνική πλευρά του μπορεί να αλλάξει.«Ουσιαστικά έστρεψε την προσοχή πίσω στην άλλη πλευρά του», είπε ο κ. Ζελίζερ. «Δεν υπήρχε λόγος να προχωρήσει με αυτή την κατηγορία αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ταιριάζει με το μοτίβο του. Τελικά, νομίζω ότι πιστεύει ότι το χάος τον ωφελεί».«Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι» καταλήγει ο ιστορικός, «ότι κανείς δεν μπορεί να επισκιάσει τις δικές του θετικές ειδήσεις όπως αυτός».