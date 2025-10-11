Ανάλυση NYT για τον «αντιφατικό» Τραμπ: Ειρηνοποιός στο εξωτερικό,  διχαστικός στις ΗΠΑ - Γιατί πιστεύει ότι το χάος τον ωφελεί

Αναμφίβολα ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφέρει (και) στη δεύτερη θητεία του να προκαλέσει συζητήσεις και αντιδράσεις για όσα λέει και κάνει τόσο στην εγχώρια όσο και τη διεθνή πολιτική σκηνή με τους New York Times να επιχειρούν να καταγράψουν τη «διχασμένη εικόνα» του προέδρου των ΗΠΑ.
Η ανάλυση των NYT ξεκινά από όσα συνέβησαν με διαφορά δύο ωρών την περασμένη Πέμπτη: Αρχικά ο Τραμπ έπεισε το Ισραήλ να εγκρίνει την πρώτη φάση του σχεδίου 20 σημείων του για τη Γάζα ενώ στη συνέχεια απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, «τον τελευταίο στόχο της εκδίκησής του», όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα.
«Ενώ ο κ. Τραμπ έχει προσπαθήσει να παρουσιάσει τον εαυτό του ως δύναμη ειρήνης στο εξωτερικό, την ίδια ώρα τροφοδοτεί μια φαινομενικά ατέρμονη σειρά συγκρούσεων στο εσωτερικό. Η διχασμένη εικόνα έχει αναδειχθεί ως καθοριστικό στοιχείο της προεδρίας του δίνοντας λαβές τόσο στους συμμάχους όσο και στους αντιπάλους του» γράφουν οι New York Times.
Όπως σημειώνουν, πρόκειται για έναν διχασμό που προκαλεί ζάλη και έχει αποτυπωθεί στις εικόνες και τους τίτλους που παράγει ο Αμερικανός πρόεδρος.
«Την ώρα που οι ανακουφισμένοι Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι χόρευαν στους δρόμους για να γιορτάσουν την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα που θα μπορούσε να οδηγήσει στο τέλος του διετούς πολέμου, ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι και διαδηλωτές συγκρούονταν στους δρόμους αμερικανικών πόλεων, όπου ο Τραμπ έχει αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις σε περιοχές που διοικούνται από Δημοκρατικούς» γράφουν οι ΝΥΤ.
Υπενθυμίζουν, επίσης, ότι ενώ ο Τραμπ έκανε εκστρατεία για του απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης με το επιχείρημα ότι μεσολάβησε για τον τερματισμό πολλαπλών συγκρούσεων στο εξωτερικό, την ίδια ώρα αρνήθηκε να διαπραγματευτεί με τους Δημοκρατικούς για την υγειονομική περίθαλψη προκειμένου να τερματιστεί το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης υποσχόμενος «πόνο» σε αυτούς και στους ψηφοφόρους τους.
Και καθώς ο κ. Τραμπ τοποθετούσε τον εαυτό του ως ανθρωπιστική φιγούρα για τους λαούς της Μέσης Ανατολής, προχώρησε με ένα σχέδιο μαζικών απολύσεων χιλιάδων ομοσπονδιακών υπαλλήλων, οι οποίοι θα μείνουν χωρίς μισθό και δεν θα μπορούν να παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες στους Αμερικανούς, συνεχίζει η ανάλυση των ΝΥΤ.
Παρόλα αυτά, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε συνεπή με όσα είχε πει στο παρελθόν ο Ντόναλντ Τραμ και για το εσωτερικό και για το εξωτερικό. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τραμπ αισθάνθηκε υποχρεωμένος να μεσολαβήσει για την ειρήνη στη Γάζα για τους ίδιους λόγους που αισθάνθηκε υποχρεωμένος να στείλει στρατεύματα στο Σικάγο: για να σταματήσει τη βία και να προωθήσει τη σταθερότητα.
Ο καθηγητής ιστορίας στο Πρίνστον και εκδότης ενός βιβλίου με δοκίμια για την πρώτη θητεία Τραμπ, Τζούλιαν Ε. Ζελίζερ, δήλωσε ότι δεν είναι ασυνήθιστο για τους προέδρους των ΗΠΑ να έχουν αντιφατικά επιτεύγματα στην εξωτερική και την εσωτερική πολιτική. Ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά, τα επιτεύγματα του κ. Τραμπ είναι πιο δραματικά.
«Έχει μια μακροχρόνια τάση — το έκανε αυτό και στην πρώτη θητεία του — να επισκιάζει πράγματα που θα μπορούσαν να είναι καλές πολιτικές ειδήσεις για τον ίδιο, επειδή δεν μπορεί να αντισταθεί στο να κυνηγάει τους εχθρούς του ή απλά να κάνει αμφιλεγόμενα πράγματα με σκοπό να διχάζει και να επιδεινώνει τις εντάσεις», είπε ο κ. Ζελίζερ.
Ενώ ο χρόνος θα δείξει αν η ειρηνευτική συμφωνία του κ. Τραμπ για τη Μέση Ανατολή θα αντέξει, ο κ. Ζελίζερ είπε ότι ο πρόεδρος δεν έχασε χρόνο να δείξει ότι η ειρηνική πλευρά του μπορεί να αλλάξει.
«Ουσιαστικά έστρεψε την προσοχή πίσω στην άλλη πλευρά του», είπε ο κ. Ζελίζερ. «Δεν υπήρχε λόγος να προχωρήσει με αυτή την κατηγορία αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ταιριάζει με το μοτίβο του. Τελικά, νομίζω ότι πιστεύει ότι το χάος τον ωφελεί».
«Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι» καταλήγει ο ιστορικός, «ότι κανείς δεν μπορεί να επισκιάσει τις δικές του θετικές ειδήσεις όπως αυτός».