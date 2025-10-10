Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Ισχυρός σεισμός 7,2 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες - Προειδοποίηση για τσουνάμι
Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων συμβουλεύει τους κατοίκους των παράκτιων πόλεων στα κεντρικά και νότια της χώρας να εκκενώσουν αμέσως τις περιοχές τους και να μεταβούν σε υψηλότερα σημεία
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 18 χλμ ανατολικά από το Μανάι και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 62 χλμ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC)
#Earthquake (#lindol) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.2 || 18 km E of #Manay (#Philippines) || 7 min ago (local time 09:43:59). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/Z2kyxmnX9p— EMSC (@LastQuake) October 10, 2025
Πολλαπλοί μετασεισμοί – μέχρι στιγμής ένας μεγέθους 5,9 και ένας 6,0 Ρίχτερ – έχουν πλήξει την ίδια περιοχή την τελευταία μισή ώρα.
Για την ώρα δεν έχουν αναφερθεί ζημίες ή τραυματισμοί, ενώ έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.
TSUNAMI POTENTIAL THREAT!— EARTHQUAKE & TSUNAMI (@EQTW) October 10, 2025
AFFECTED AREA: MINDANAO PHILIPPINES VIA @EQTW https://t.co/Vt565ENDn9
Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων συμβουλεύει τους κατοίκους των παράκτιων πόλεων στις κεντρικές και νότιες Φιλιππίνες να εκκενώσουν αμέσως τις περιοχές τους και να μεταβούν σε υψηλότερα σημεία.
🚨🇵🇭 PATIENTS AND STAFF EVACUATE HOSPITAL AFTER 7.6 QUAKE IN DAVAO PHILIPPINES— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 10, 2025
Patients and medical staff were seen evacuating the Davao Regional Medical Center in Tagum City after a powerful magnitude 7.6 earthquake struck the southern Philippines.
Videos show people rushing… https://t.co/vgN28Zhzur pic.twitter.com/WdVcRRvpEm
Το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για «επικίνδυνα» σεισμικά θαλάσσια κύματα που ίσως πλήξουν ακτές ως και 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.
Ειδήσεις σήμερα:
Η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου στη Γάζα - Πανηγυρίζει ο Τραμπ, θα μιλήσει σε συνεδρίαση της Κνεσέτ
Βίντεο από την αιματηρή συμπλοκή μαθητών στην Τρίπολη - Στην εντατική ο 13χρονος που μαχαιρώθηκε από συμμαθητή του
Απίστευτες εικόνες από την Κίνα: Το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα όλων των εποχών, αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση έως και 24 ώρες!
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr