Ισχυρός σεισμός 7,2 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες - Προειδοποίηση για τσουνάμι
Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων συμβουλεύει τους κατοίκους των παράκτιων πόλεων στα κεντρικά και νότια της χώρας να εκκενώσουν αμέσως τις περιοχές τους και να μεταβούν σε υψηλότερα σημεία

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίστερ σημειώθηκε λίγο πριν της 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας (09:43 τοπική ώρα) στην περιοχή Μιντανάο στις  Φιλιππίνες.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 18 χλμ ανατολικά από το Μανάι και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα  62 χλμ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC)



Πολλαπλοί μετασεισμοί – μέχρι στιγμής ένας μεγέθους 5,9 και ένας 6,0 Ρίχτερ – έχουν πλήξει την ίδια περιοχή την τελευταία μισή ώρα.

Για την ώρα δεν έχουν αναφερθεί ζημίες ή τραυματισμοί, ενώ έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.


Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων συμβουλεύει τους κατοίκους των παράκτιων πόλεων στις κεντρικές και νότιες Φιλιππίνες να εκκενώσουν αμέσως τις περιοχές τους και να μεταβούν σε υψηλότερα σημεία.  



Το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για «επικίνδυνα» σεισμικά θαλάσσια κύματα που ίσως πλήξουν ακτές ως και 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.


