Το Κρεμλίνο λέει ότι θα στήριζε τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης
Ο νικητής του βραβείου θα ανακοινωθεί σήμερα στις 12
Η Ρωσία θα στήριζε την υποψηφιότητα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
Ο νικητής του βραβείου για το 2025 θα ανακοινωθεί στις 12:00, αλλά έμπειροι παρατηρητές του θεσμού λένε ότι είναι πολύ απίθανο να βραβευτεί ο Τραμπ.
Η Ρωσία έχει επανειλημμένως δηλώσει ευγνώμων για τις προσπάθειες του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δηλώσεις του που δημοσιοποιήθηκαν χθες, δήλωσε ότι το Κίεβο θα πρότεινε τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο ο ίδιος επιθυμεί διακαώς, αν κατάφερνε να επιτύχει εκεχειρία.
«Δώρο» οι φόροι 3 ετών σε όσους ανοίξουν σπίτια για ενοικίαση - Τι αλλάζει για σπίτια άνω των 120 τμ που έμεναν κλειστά
Εγκρίθηκε και από το Ισραήλ η πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ για το τέλος του πολέμου στη Γάζα - Τι να αναμένουμε τις επόμενες 72 ώρες
Σκάνδαλο με πρώην μοντέλο του Penthouse: Πουλούσε έρωτα σε ηλικιωμένους στο Λος Άντζελες, έμπαινε στα σπίτια τους και έκλεβε
