Με καθυστέρηση 12 ωρών έμαθε ο Φρεντ Ράμσντελ ότι κέρδισε το Νόμπελ Ιατρικής – Έκανε πεζοπορία και δεν είχε σήμα
Ο ερευνητής ενημερώθηκε για το βραβείο του λίγες ώρες αργότερα απ’ ότι το είχε μάθει η υφήλιος - «Χαιρόταν τη ζωή του» ενημέρωσε η εταιρεία βιοτεχνολογίας Sonoma Biotherapeutics
Εκτός δικτύου κυριολεκτικά ήταν τη χθεσινή ημέρα ο Αμερικανός ερευνητής Φρεντ Ράμσντελ, που με τη σύζυγό του, έκανε διακοπές τριών εβδομάδων στο Αϊντάχο, το Γουαϊόμινγκ και τη Μοντάνα.
Το ζευγάρι ολοκλήρωνε την τελευταία ημέρα της ανάπαυσής του κάνοντας πεζοπορία στη Μοντάνα. Για να απολαύσει την πεζοπορία, ο ερευνητής είχε βάλει το κινητό του τηλέφωνο σε λειτουργία πτήσης. Άλλωστε την επομένη, θα επέστρεφε στο γραφείο του και θα επέστρεφε στους συνήθεις ρυθμούς του.
Στο μεταξύ, έγινε κάτι πολύ σημαντικό, για το οποίο ο ίδιος δεν είχε ιδέα. Η Επιτροπή Νόμπελ ανακοίνωσε ότι ήταν ένας από τους τρεις επιστήμονες στους οποίους έγινε η απονομή του φετινού βραβείου Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής. Η είδηση έκανε τον γύρο της υφηλίου, με εκτενή αφιερώματα στους νικητές και το έργο τους. Πλην όμως, ο Ράμσντελ δεν ήξερε τίποτα. Όπως ανέφερε στους New York Times, ενημερώθηκε τελικά για τη βράβευσή του 12 ώρες αργότερα και με μήνυμα στο κινητό της συζύγου του, κι ενώ τόσο η επιτροπή νόμπελ, όσο και οι φίλοι του, προσπαθούσαν μάταια να μιλήσουν μαζί του.
Ο Ράμσντελ επιχείρησε στη συνέχεια να επικοινωνήσει με τον γενικό γραμματέα της Επιτροπής Νόμπελ Τόμας Πέρλμαν. Όμως η ώρα ήταν πολύ περασμένη στη Σουηδία. Οι δυο τους μίλησαν τελικά σήμερα το πρωί.
Τη Δευτέρα η Sonoma Biotherapeutics, η εταιρεία βιοτεχνολογίας του Ράμσντελ, ενημέρωσε ότι ο επιστήμονας «χαιρόταν τη ζωή του» στις διακοπές και βρισκόταν «εκτός δικτύου». Ο Τζέφρι Μπλούστοουν, φίλος και συνάδελφος του Ράμσντελ, καθώς επίσης και συνιδρυτής της εταιρείας, είπε ότι ούτε και εκείνος ήταν σε θέση να επικοινωνήσει μαζί του.
Ο Ράμσντελ μοιράστηκε το βραβείο με την Αμερικανίδα Μαίρη Μπράνκοου από το Σιάτλ και τον Ιάπωνα Σιμόν Σακαγκούτσι, του Πανεπιστημίου της Οσάκα, για τις ανακαλύψεις τους γύρω από το ανοσοποιητικό σύστημα. Εκτός από το χρυσό μετάλλιο και το δίπλωμά τους, οι νικητές θα λάβουν και χρηματικό βραβείο ύψους 11 εκατ. σουηδικών κορωνών (περίπου 1 εκατ. ευρώ).
