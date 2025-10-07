Ερντογάν σε Πούτιν: Να ενταθούν οι διπλωματικές προσπάθειες για ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
ΚΟΣΜΟΣ
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Βλαντίμιρ Πούτιν Λωρίδα της Γάζας

Ερντογάν σε Πούτιν: Να ενταθούν οι διπλωματικές προσπάθειες για ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Ο Τούρκος πρόεδρος είχε την πρώτη τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του μετά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο και συζήτησαν για τη Γάζα αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας

Ερντογάν σε Πούτιν: Να ενταθούν οι διπλωματικές προσπάθειες για ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία καταβάλλει προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας τόνισε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες πρέπει να ενταθούν προκειμένου να επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να εργάζεται για την ειρήνη.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, συζητήθηκαν επίσης οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας και Ρωσίας, ενώ παράλληλα, ο Ταγίπ Ερντογάν ευχήθηκε στον πρόεδρο της Ρωσίας για τα γενέθλιά του.
Ειδήσεις σήμερα:

7 Οκτωβρίου 2023: Δύο χρόνια από την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ - Σφαγές, βιασμοί και απαγωγές σε κιμπούτζ και μουσικά φεστιβάλ

Μεταναστευτικό: Όποιος παίρνει άσυλο θα πρέπει να εργάζεται - Πώς θα λειτουργήσουν οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης

Τα 44 επαγγέλματα που κινδυνεύουν περισσότερο από την Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμφωνα με την OpenAI
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης