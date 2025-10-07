Ερντογάν σε Πούτιν: Να ενταθούν οι διπλωματικές προσπάθειες για ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Ο Τούρκος πρόεδρος είχε την πρώτη τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του μετά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο και συζήτησαν για τη Γάζα αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας