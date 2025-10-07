Νόμπελ Φυσικής: Στους καθηγητές Τζον Κλαρκ, Μισέλ Ντεβορέ και Τζον Μαρτίνις για τα κβαντικά φαινόμενα στον μακρόκοσμο

Οι νικητές του βραβείου, χρησιμοποίησαν μια σειρά πειραμάτων για να αποδείξουν ότι οι παράξενεςμπορούν να γίνουν συγκεκριμένες σε ένα σύστημα αρκετά μεγάλο ώστε να χωράει στο χέρι. Το υπεραγωγικό ηλεκτρικό τους σύστημα μπορούσε να περάσει από τη μία κατάσταση στην άλλη, σαν να διέσχιζε έναν τοίχο. Έδειξαν επίσης ότι το σύστημα απορροφούσε και εκπέμπει ενέργεια σε δόσεις συγκεκριμένου μεγέθους, όπως προβλέπεται από την κβαντομηχανική.