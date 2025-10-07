Υεμένη: Πέθανε μέλος πληρώματος του πλοίου που δέχθηκε επίθεση από τους Χούθι στον Κόλπο του Άντεν
Υεμένη: Πέθανε μέλος πληρώματος του πλοίου που δέχθηκε επίθεση από τους Χούθι στον Κόλπο του Άντεν
Το πλοίο με ολλανδική σημαία, Minervagracht έπλεε στα διεθνή ύδατα στον Κόλπο του Άντεν όταν επλήγη από εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος προκάλεσε σοβαρές ζημιές - Ένα ακόμη μέλος του πληρώματος εξακολουθεί να νοσηλεύεται
Υπέκυψε στα τραύματά του ένα μέλος του υπό ολλανδική σημαία φορτηγού πλοίου Minervagracht, το οποίο δέχθηκε επίθεση από τους Χούθι στον Κόλπο του Άντεν την προηγούμενη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, η διαχειρίστρια εταιρεία Spliethoff.
Η εταιρεία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το μέλος του πληρώματος που έχασε τη ζωή του, αλλά εκπρόσωπός της δήλωσε σε ολλανδικό σταθμό ότι ήταν Φιλιππινέζος.
Η Spliethoff πρόσθεσε ότι ένα ακόμη μέλος του πληρώματος εξακολουθεί να λαμβάνει ιατρική βοήθεια στο Τζιμπουτί. «Η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και αναμένουμε ότι θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι του αργότερα μέσα στην εβδομάδα», σημείωσε η εταιρεία.
Το Minervagracht έπλεε στα διεθνή ύδατα στον Κόλπο του Άντεν όταν επλήγη από εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο πλοίο με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.
Τα 19 μέλη του πληρώματός του – Ρώσοι, Ουκρανοί, Φιλιππινέζοι και πολίτες Σρι Λάνκα-- απομακρύνθηκαν με ελικόπτερο.
Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση. Η φιλοϊρανική οργάνωση έχει εξαπολύσει πολλές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών συμφερόντων πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα από το 2023 μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους.
🔴The #Houthis claimed responsibility for the attack on a #Dutch vessel in the Gulf of Aden.— News.Az (@news_az) October 1, 2025
The bulk carrier #Minervagracht was attacked on Monday while traveling east from Djibouti without cargo. The ship was damaged and is at risk of sinking. pic.twitter.com/mUUHIXbwsX
