Βροχή από drones και πυραύλους σε Ζαπορίζια και Λβιβ: Μία νεκρή και εννέα τραυματίες - Η Πολωνία σε επιφυλακή με μαχητικά αεροσκάφη

Η Ουκρανία παραμένει σε πλήρη αεροπορική επιφυλακή, ενώ η Πολωνία και οι σύμμαχοί της δηλώνουν αποφασισμένοι να προστατεύσουν τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ από πιθανές απειλές, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις πλησιάζουν επικίνδυνα τα σύνορα της Συμμαχίας.



