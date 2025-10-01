Εκτός γραμμής ΕΕ ο Όρμπαν: Η Ουγγαρία δεν κόβει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου - Ποτέ δεν μου ζήτησε ο Τραμπ να το κάνω
Εκτός γραμμής ΕΕ ο Όρμπαν: Η Ουγγαρία δεν κόβει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου - Ποτέ δεν μου ζήτησε ο Τραμπ να το κάνω
Ο Τραμπ «σέβεται την εθνική κυριαρχία των άλλων χωρών, απλώς με ρώτησε ποια είναι η κατάσταση», είπε ο Ούγγρος πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών στην Κοπεγχάγη
Η Ουγγαρία δεν είναι έτοιμη να παραιτηθεί από τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, όπως ζητούν οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ και οι περισσότερες χώρες της ΕΕ, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν.
«Δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή, καμία» δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Κοπεγχάγη ο Όρμπαν, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ουδέποτε του ζήτησε να «κλείσει τη στρόφιγγα» του ρωσικού πετρελαίου. Ο Τραμπ «σέβεται την εθνική κυριαρχία των άλλων χωρών, απλώς με ρώτησε ποια είναι η κατάσταση» και «αυτή είναι τεράστια διαφορά» από τους Ευρωπαίους που «είναι πιο επιθετικοί από τους Αμερικανούς», είπε.
Πολλές χώρες της ΕΕ ζητούν από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία να σταματήσουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, επειδή με τα έσοδα αυτά η Μόσχα χρηματοδοτεί ένα μέρος της πολεμικής προσπάθειάς της στην Ουκρανία.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επικρίνει αμέτρητες φορές τις αγορές πετρελαίου από τους Ευρωπαίους κάνοντας λόγο για «ασυγχώρητη» συμπεριφορά, αλλά ποτέ δεν κατηγόρησε την Ουγγαρία. «Χρηματοδοτούν τον πόλεμο εναντίον τους. Ποιος έχει ξανακούσει κάτι τέτοιο;» είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη στις 23 Σεπτεμβρίου.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε από το 2022 να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, όμως εξαίρεσε την Ουγγαρία και τη Σλοβακία από την απαγόρευση καθώς οι δύο αυτές χώρες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ρωσικά καύσιμα.
Προκειμένου να αρθεί η εξαίρεση, θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι δύο ενδιαφερόμενες χώρες. Για να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο, η Κομισιόν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου αφού, για τη λήψη εμπορικών μέτρων, δεν απαιτείται ομοφωνία αλλά ειδική πλειοψηφία – δηλαδή να τα εγκρίνουν 15 χώρες που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% των Ευρωπαίων πολιτών.
