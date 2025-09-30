Νέοι δασμοί του Τραμπ στις εισαγωγές ξυλείας και σε ξύλινα προϊόντα
Νέοι δασμοί του Τραμπ στις εισαγωγές ξυλείας και σε ξύλινα προϊόντα

Οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 14 Οκτωβρίου

Νέοι δασμοί του Τραμπ στις εισαγωγές ξυλείας και σε ξύλινα προϊόντα
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες μία διακήρυξη για την επιβολή δασμών 10% στις εισαγωγές ξυλείας, και 25% στις εισαγωγές επίπλων τουαλέτας, ντουλαπιών κουζίνας και ξύλινων προϊόντων με ταπετσαρία, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης του Τραμπ που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο.

Την 1η Ιανουαρίου, οι δασμοί θα αυξηθούν στο 30% για τα ξύλινα προϊόντα με ταπετσαρία και στο 50% για τα ντουλάπια κουζίνας και τα έπιπλα τουαλέτας που εισάγονται από χώρες που δεν έχουν επιτύχει σχετική εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την ίδια διακήρυξη.

Ο Λευκός Οίκος διέταξε τον Μάρτιο το Υπουργείο Εμπορίου να διερευνήσει τις πιθανές απειλές για την εθνική ασφάλεια που θέτουν οι εισαγόμενες ξυλείες - η πλειονότητα των οποίων προέρχεται από τον Καναδά. Ο Τραμπ εδώ και μήνες επικρίνει τον βόρειο γείτονα της Αμερικής για τις σημαντικές εξαγωγές ξυλείας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται συστηματικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρκετά δέντρα για να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες σε ξυλεία και έχει επικρίνει τους καναδικούς δασμούς στην αμερικανική ξυλεία, ισχυριζόμενος ότι η Αμερική μπορεί να τα καταφέρει και χωρίς καναδική ξυλεία. Στο εκτελεστικό διάταγμά του Μαρτίου που ξεκίνησε την έρευνα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «άφθονη ξυλεία που είναι περισσότερο από επαρκής για να καλύψουν τις εγχώριες ανάγκες μας στην παραγωγή ξυλείας».

Ειδικοί προειδοποιούν ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση του κόστους ξυλείας και κατασκευών - ακόμη και σε αύξηση των τιμών των κατοικιών για τους καταναλωτές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 300 δισεκατομμύρια δέντρα, αλλά οι οικονομολόγοι και οι κατασκευαστές κατοικιών προειδοποιούν ότι η Αμερική δεν διαθέτει επί του παρόντος τη βιομηχανική ικανότητα να καλύψει τη ζήτηση και ότι η επιβολή σημαντικών δασμών στις εισαγωγές ξυλείας από τον Καναδά θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω την παρατεταμένη κρίση στέγασης.



