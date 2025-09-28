ΟΗΕ: Σταθερή και αταλάντευτη δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών για ειρηνική επίλυση του Κυπριακού
ΟΗΕ: Σταθερή και αταλάντευτη δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών για ειρηνική επίλυση του Κυπριακού

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αποφάσισε να στείλει την Προσωπική του Απεσταλμένη για την Κύπρο για διαβουλεύσεις, προκειμένου να προετοιμάσει το έδαφος για μια νέα άτυπη συνάντηση

ΟΗΕ: Σταθερή και αταλάντευτη δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών για ειρηνική επίλυση του Κυπριακού
Σε ανακοίνωση του ΟΗΕ μετά την τριμερή συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του ηγέτη της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας Ερσίν Τατάρ αναφέρεται ότι «ο Γενικός Γραμματέας χαιρέτισε την εφαρμογή αρκετών σημαντικών μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία είχαν συμφωνηθεί κατά τις δύο άτυπες συναντήσεις για το Κυπριακό που φιλοξένησε τον Μάρτιο και τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, σημειώνοντας ωστόσο ότι ορισμένες πρωτοβουλίες παραμένουν σε εκκρεμότητα».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αποφάσισε «να στείλει την Προσωπική του Απεσταλμένη για την Κύπρο για διαβουλεύσεις, προκειμένου να προετοιμάσει το έδαφος για μια νέα άτυπη συνάντηση, σε ευρύτερη σύνθεση, το συντομότερο δυνατό».

Υπογραμμίζεται επίσης «η σταθερή και αταλάντευτη δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών για ειρηνική επίλυση του Κυπριακού προς όφελος όλων των Κυπρίων».


