ΟΗΕ: Σταθερή και αταλάντευτη δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών για ειρηνική επίλυση του Κυπριακού

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αποφάσισε να στείλει την Προσωπική του Απεσταλμένη για την Κύπρο για διαβουλεύσεις, προκειμένου να προετοιμάσει το έδαφος για μια νέα άτυπη συνάντηση