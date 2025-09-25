Ουκρανικά drones έπληξαν τα ρωσικά λιμάνια Νοβοροσίσκ και Τουαπσέ, προβλήματα σε υποδομές της Transneft - Δείτε βίντεο
Ουκρανικά drones έπληξαν τα ρωσικά λιμάνια Νοβοροσίσκ και Τουαπσέ, προβλήματα σε υποδομές της Transneft - Δείτε βίντεο
Περίπου 30.000 καταναλωτές στην πόλη Τσερνίχιφ στη βόρεια Ουκρανία και τις γύρω περιοχές αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος έπειτα από ρωσική επίθεση σε κρίσιμης σημασίας υποδομή
Ουκρανικά ναυτικά μη επανδρωμένα σκάφη (drones) έπληξαν χθες Τετάρτη τα ρωσικά λιμάνια Νοβοροσίσκ και Τουαπσέ, ανέφερε σήμερα πηγή των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.
Η πηγή ανέφερε ότι οι επιθέσεις διέκοψαν προσωρινά τις λειτουργίες στο συγκρότημα άντλησης πετρελαίου της εταιρείας Transneft που έχει το μονοπώλιο στην διαχείριση των αγωγών πετρελαίου, και επίσης ενός τερματικού πετρελαίου που ανήκει στην Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας.
Στο μεταξύ, περίπου 30.000 καταναλωτές στην πόλη Τσερνίχιφ στη βόρεια Ουκρανία και τις γύρω περιοχές αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος έπειτα από ρωσική επίθεση σε κρίσιμης σημασίας υποδομή, δήλωσε σήμερα τοπικός αξιωματούχος.
Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά, πρόσθεσε ο ίδιος σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram, λέγοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα.
🇺🇦 Ukrajinské námořní drony „navštívily“ ropné terminály v 🇷🇺Tuapse a 🇷🇺Novorossijsku. Provoz Transněfti i terminálu CPC, odkud se nakládají tankery ruské „stínové flotily“, je teď na dovolené, píše RBC-Ukrajina.— Future for Ukraine (@FutureFUkraine) September 25, 2025
A aby toho nebylo málo, drony ukrajinské rozvědky si odskočily i… pic.twitter.com/fR0s9OPD8g
