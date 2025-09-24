Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στην Ινδία - Δείτε βίντεο

Αίτημά του είναι να αποκτήσει το Λαντάχ καθεστώς κρατιδίου (σήμερα είναι ομοσπονδιακό έδαφος) ή να δοθούνώστε να καθορίζουν μόνοι τους την πολιτική και τους νόμους τους.«Η κοινωνική δυσαρέσκεια ξεσπά όταν οι νέοι είναι άνεργοι και στερούντα τα δημοκρατικά δικαιώματά τους. Ακόμη και το έκτο Παράρτημα που μας υποσχέθηκαν (…) δεν εφαρμόστηκε» έγραψε ο Ουανγκτσούκ σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, προτρέποντας ωστόσο τους κατοίκους του Λαντάχ να αποφύγουν κάθε βίαιη ενέργεια «ό,τι και αν συμβεί».Το έκτο Παράρτημα του Συντάγματος προβλέπει μέτρα χορήγησης αυτονομίας και προστασία ορισμένων αυτόχθονων πληθυσμών.Το Λαντάχ αποτελούσε επί δεκαετίες τμήμα του ινδικού κρατιδίου Τζάμου και Κασμίρ, το ημιαυτόνομο καθεστώς του οποίου ανακλήθηκε το 2019 από την κυβέρνηση του Μόντι. Και τα δύο εδάφη έχουν έκτοτε τεθεί υπό την άμεση διακυβέρνηση του Νέου Δελχί. Όμως οι κάτοικοι του Λαντάχ ζητούν εδώ και πολλά χρόνια να αποκτήσουν το δικό τους κοινοβούλιο, να διαφυλαχθεί ο πολιτισμός τους και να προστατευθεί το απειλούμενο περιβάλλον της περιοχής.