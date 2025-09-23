Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Αλίεφ: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών - Βίντεο
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Αλίεφ: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών - Βίντεο

Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε την πρόσφατη συμφωνία με την Αρμενία - Συζήτησε και το θέμα της συμφωνίας για την Ι.Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά με τον πρωθυπουργό της Αιγύπτου

Ενημερωτικό σημείωμα για τις συναντήσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκής συναντήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ilham Aliyev, τον Πρωθυπουργό της Αιγύπτου Mostafa Kabal Madbouly, τον Πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε, Dr Julius Maada Bio και τον Πρόεδρο της Υεμένης Rashad Al-Alimi.

Ο Κ. Μητσοτάκης στην Νέα Υόρκη


Κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν συζητήθηκε η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των κάθετων διασυνδέσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ


Ο Πρωθυπουργός χαιρέτισε την πρόσφατη συμφωνία με την Αρμενία, την οποία χαρακτήρισε θετική εξέλιξη προς όφελος της ειρήνης στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό της Αιγύπτου συζητήθηκε η στρατηγική σχέση των δύο χωρών και η σημασία της συνεργασίας στον τομέα της Μετανάστευσης. Συζητήθηκε ακόμα το θέμα της συμφωνίας για την Ι.Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

Στιγμιότυπο από την συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αιγύπτου


Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε συζητήθηκε η συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε


Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρόεδρο Υεμένης, Rashad Al-Alimi, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη στήριξή του στην κυβέρνηση και υπογράμμισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοϊας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο Υεμένης, Rashad Al-Alimi


