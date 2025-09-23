Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Αλίεφ: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών - Βίντεο
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Αλίεφ: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών - Βίντεο
Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε την πρόσφατη συμφωνία με την Αρμενία - Συζήτησε και το θέμα της συμφωνίας για την Ι.Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά με τον πρωθυπουργό της Αιγύπτου
Ενημερωτικό σημείωμα για τις συναντήσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκής συναντήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ilham Aliyev, τον Πρωθυπουργό της Αιγύπτου Mostafa Kabal Madbouly, τον Πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε, Dr Julius Maada Bio και τον Πρόεδρο της Υεμένης Rashad Al-Alimi.
Δείτε βίντεο
Κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν συζητήθηκε η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των κάθετων διασυνδέσεων.
Ο Πρωθυπουργός χαιρέτισε την πρόσφατη συμφωνία με την Αρμενία, την οποία χαρακτήρισε θετική εξέλιξη προς όφελος της ειρήνης στην περιοχή.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό της Αιγύπτου συζητήθηκε η στρατηγική σχέση των δύο χωρών και η σημασία της συνεργασίας στον τομέα της Μετανάστευσης. Συζητήθηκε ακόμα το θέμα της συμφωνίας για την Ι.Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά.
Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε συζητήθηκε η συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκής συναντήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ilham Aliyev, τον Πρωθυπουργό της Αιγύπτου Mostafa Kabal Madbouly, τον Πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε, Dr Julius Maada Bio και τον Πρόεδρο της Υεμένης Rashad Al-Alimi.
Δείτε βίντεο
Κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν συζητήθηκε η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των κάθετων διασυνδέσεων.
Ο Πρωθυπουργός χαιρέτισε την πρόσφατη συμφωνία με την Αρμενία, την οποία χαρακτήρισε θετική εξέλιξη προς όφελος της ειρήνης στην περιοχή.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό της Αιγύπτου συζητήθηκε η στρατηγική σχέση των δύο χωρών και η σημασία της συνεργασίας στον τομέα της Μετανάστευσης. Συζητήθηκε ακόμα το θέμα της συμφωνίας για την Ι.Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά.
Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε συζητήθηκε η συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρόεδρο Υεμένης, Rashad Al-Alimi, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη στήριξή του στην κυβέρνηση και υπογράμμισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοϊας.
Ειδήσεις σήμερα:
Αλέκος Συσσοβίτης: Δεν ήταν δυνατόν να κάνω μια πορεία στην Αμερική, είχα παθολογική εξάρτηση από τη μητέρα μου
Τραμπ στον ΟΗΕ: Το 54% των κρατουμένων στην Ελλάδα είναι μετανάστες - Απάτη η κλιματική αλλαγή!
New York Times: Ο πατέρας του Έλον Μασκ, Έρολ, κατηγορείται από παιδιά του για σεξουαλική κακοποίηση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα