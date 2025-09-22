Τουλάχιστον 18 τραυματίες σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Περού - Δείτε βίντεο

Καθώς η πρόεδρος της χώρας Ντίνα Μπολουάρτε οδεύει στην τελική ευθεία της θητείας της, η οποία ολοκληρώνεται την 28η Ιουλίου 2026, η δημοτικότητά της βρίσκεται στο ναδίρ, κυρίως εξαιτίας της μεγάλης έξαρσης της εγκληματικότητας.Όπως και η κυβέρνησή της, το Κογκρέσο θεωρείται από πολλούς ως άντρο διαφθοράς. Προ ημερών, ενέκρινε νόμο που υποχρεώνει τους νέους άνω των 18 ετών να έχουν ιδιωτική ασφάλιση, παρά τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν πολλοί από αυτούς στη χώρα η οποία κατατάσσεται δεύτερη στον κόσμο ως προς την παραγωγή κοκαΐνης, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.