Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Τουλάχιστον 18 τραυματίες σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Περού - Δείτε βίντεο
Η αντικυβερνητική διαδήλωση – στην οποία συμμετείχαν περίπου 450 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές – εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής αναταραχής στη χώρα
Η κινητοποίηση, που οργανώθηκε από τη συλλογικότητα «Génération Z» («Γενιά Ζ»), εξελίχθηκε επεισοδιακά όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να πλησιάσουν τις έδρες της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας, στο κέντρο της πρωτεύουσας του Περού.
#Internacionales | 🇵🇪🚨 Cientos de jóvenes protagonizaron enfrentamientos con la policía en Lima, #Perú, durante la “Marcha de la Generación Z”. La protesta, realizada en la Plaza San Martín, rechazó reformas previsionales y el aumento de la #delincuencia.— #ÚltimaHora (@ultimahsv) September 22, 2025
Video:… pic.twitter.com/r1ptAKT0uM
Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν τους διαδηλωτές, οι οποίοι από την πλευρά τους εξαπέλυσαν επιθέσεις με πέτρες και ρόπαλα.
GOBIERNO DE PERÚ REPRIME A MANIFESTANTES en su segundo día de protestas.— Henry Reina. (@hwisterman) September 22, 2025
🚨NUEVAMENTE FUERTE REPRESIÓN. Cerca de Nicolás de Piérola, Av. Abancay en el Centro de Lima. Se reportan heridos. También dicen que las lacrimógenas que están usando causan más daño que las anteriores. pic.twitter.com/GAXBpoVH5R
Η αστυνομία ανέφερε αρχικά πως τρία μέλη της τραυματίστηκαν, αλλά αργότερα αύξησε σε 12 τον αριθμό των τραυματιών. Δύο εξ αυτών εξακολουθούν να νοσηλεύονται, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Η Ένωση Δημοσιογράφων του Περού ενημέρωσε πως έξι μέλη της τραυματίστηκαν από πυρά της αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένων δύο εργαζομένων στον ραδιοφωνικό σταθμό Exitosa Noticias.
Η αντικυβερνητική διαδήλωση – στην οποία συμμετείχαν περίπου 450 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές – εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής αναταραχής στο Περού.
En Lima, Perú, #jóvenes de la denominada #GeneraciónZ se enfrentaron con la #Policía durante protestas contra las reformas de las pensiones y el aumento de la inseguridad.— Tiríka y Panda (@hoy_paraguay) September 22, 2025
Fuente: Diario AS#Perú #Lima #GENZ #Protesta #Reforma #Inseguridad pic.twitter.com/p9SJLoFcYe
Όπως και η κυβέρνησή της, το Κογκρέσο θεωρείται από πολλούς ως άντρο διαφθοράς. Προ ημερών, ενέκρινε νόμο που υποχρεώνει τους νέους άνω των 18 ετών να έχουν ιδιωτική ασφάλιση, παρά τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν πολλοί από αυτούς στη χώρα η οποία κατατάσσεται δεύτερη στον κόσμο ως προς την παραγωγή κοκαΐνης, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.
Ειδήσεις σήμερα:
Θρίλερ στη Βοιωτία: Γυναίκα είχε θαμμένη τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της για να παίρνει τη σύνταξή της
Ανεβαίνει η θερμοκρασία από αύριο - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα πρωτοβρόχια του Σεπτεμβρίου
Παύλος Βαρδινογιάννης - Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ο παραμυθένιος γάμος στην Εκάλη με τον εντυπωσιακό στολισμό και τους λαμπερούς καλεσμένους
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr