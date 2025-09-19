Bloomberg: Από τη Βρετανία έως την Πολωνία, η Ευρώπη μετατρέπεται σε ακυβέρνητη ήπειρο

«Η Ευρώπη βυθίζεται όλο και περισσότερο σε παράλυση, κατακερματισμό και πολιτική αδυναμία, με πολλούς ηγέτες της να μην μπορούν πια να κυβερνήσουν ουσιαστικά» αναφέρει το πρακτορείο – Η πολιτική αστάθεια, οι κρίσεις και τα σημάδια στις αγορές ομολόγων