Gaslighting: Κλίμακα μέτρησης δημιούργησε για πρώτη φορά διεθνώς το ΕΚΠΑ

Πώς λειτουργεί η κλίμακα μέτρησης

Κακοποιητική συμπεριφορά το gaslighting

Για τη μέτρηση τηςπου υφίστανται οι εργαζόμενοι από τους προϊσταμένους στον εργασιακό χώρο, τοστο πλαίσιο της επιστημονικής του δράσης γύρω από τη διερεύνηση επίκαιρων και πρωτότυπων θεμάτων, πρόσφατα δημιούργησε και στάθμισε για πρώτη φορά διεθνώς, μια κλίμακαΗ συγκεκριμένη συμπεριφορά εκδηλώνεται όταν ο θύτης προσπαθεί να σπείρει αμφιβολίες στο θύμα, έτσι ώστε αυτό να μην είναι βέβαιο για την ίδια του τη μνήμη, την αντίληψη και τη λογική ενώ το θύμα αντιδρά μέσα από την εξουθένωση, καταθλιπτικά συμπτώματα, στρες ή αποξένωση, μεταξύ άλλων.Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας για τους νοσηλευτές, καθώς το 66% βιώνουν υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης, ενώ οι μισοί επιθυμούν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία στην οποία εργάζονται ή ακόμη και να αλλάξουν δουλειά.Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική ομάδα τουδημιούργησε και στάθμισε την κλίμακα «Gaslighting at Work Scale» (GSW) για τη μέτρηση του φαινομένου της ψυχολογικής χειραγώγησηςστον εργασιακό χώρο.Η δημιουργία και η στάθμιση της «Gaslighting at Work Scale» προέκυψε από την ερευνητική μελέτη του Αναπληρωτή Καθηγητή Πέτρου Γαλάνη, του Επίκουρου Καθηγητή Ιωάννη Μωύσογλου, του μέλους ΕΔΙΠ Ολυμπίας Κωνσταντακοπούλου και των υποψηφίων Διδακτόρων Αγλαΐας Κατσιρούμπα, Μαρίας Τσιαχρή και Αντιγόνης Κολησιάτη.είναι μια εξαιρετικά απλή και σύντομη κλίμακα, καθώς περιλαμβάνει 11 ερωτήσεις, οι οποίες χρειάζονται μόνο 2 λεπτά για να απαντηθούν. Η κλίμακα μετράει τις δυο διαστάσεις της ψυχολογικής χειραγώγησης στον εργασιακό χώρο και πιο συγκεκριμένα (α) την απώλεια της εμπιστοσύνης του εργαζόμενου στον εαυτό του λόγω της ψυχολογικής χειραγώγησης που υφίσταται από τον προϊστάμενο του και (β) την κατάχρηση της εξουσίας από τον προϊστάμενο προς τον εργαζόμενο. Η κλίμακα ουσιαστικά μετράει τον βαθμό στον οποίο οι προϊστάμενοι προσπαθούν να χειραγωγήσουν ψυχολογικά τους εργαζόμενους.Η βαρύτητα τηςστον εργασιακό χώρο φαίνεται από το γεγονός ότι στη μελέτη, που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 580 εργαζόμενων, το 61% βιώνει υψηλά επίπεδα ψυχολογικής χειραγώγησης (gaslighting) από τους προϊσταμένους τους.Η ψυχολογική χειραγώγηση (gaslighting) είναι μια νέα μορφή κακοποιητικής συμπεριφοράς στον εργασιακό χώρο και διαφέρει από άλλες κακοποιητικές συμπεριφορές όπως η ηθική παρενόχληση (mobbing), ο εκφοβισμός (bullying) και η σεξουαλική παρενόχληση (sexual harassment). Ακριβώς αυτή είναι και η χρησιμότητα της «Gaslighting at Work Scale», η οποία εστιάζει αποκλειστικά στην ψυχολογική χειραγώγηση (gaslighting) και δίνει τη δυνατότητα να μέτρησης για πρώτη φορά διεθνώς εύκολα, γρήγορα και έγκυρα τον βαθμό της ψυχολογικής χειραγώγησης που υφίστανται οι εργαζόμενοι από τους προϊσταμένους τους.Το gaslighting αποτελεί μια μορφή ψυχολογικής χειραγώγησης με την οποία ο θύτης προσπαθεί να σπείρει αμφιβολίες στο θύμα, έτσι ώστε αυτό να μην είναι βέβαιο για την ίδια του τη μνήμη, την αντίληψη και τη λογική. Ενδεικτικό της βαρύτητας που έχει πλέον το gaslighting στις ανθρώπινες σχέσεις είναι το γεγονός ότι το 2022, ένα από τα πιο έγκυρα λεξικά, τοανέδειξε τη λέξη αυτή ως λέξη της χρονιάς λόγω της ολοένα αυξανόμενης χρήσης της.Τα τελευταία χρόνια επεκτάθηκε και στον εργασιακό χώρο και περιλαμβάνει πλέον και τα περιστατικά ψυχολογικής χειραγώγησης από την πλευρά των προϊσταμένων προς τους εργαζόμενους. Στον εργασιακό χώρο, το gaslighting οδηγεί σε μια σειρά δυσμενών και επιβαρυντικών καταστάσεων για τους εργαζόμενους που το βιώνουν, κυρίως σε ψυχικό και πνευματικό επίπεδο. Κάποιες από τις χαρακτηριστικότερες εκβάσεις των ατόμων που δέχονται gaslighting είναι η εξουθένωση, η κακή ψυχική υγεία, η εκδήλωση καταθλιπτικών συμπτωμάτων και στρες, η κακή ποιότητα ύπνου, η έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό τους και τις ικανότητες τους, η αποξένωση και η αποστασιοποίηση από το εργασιακό περιβάλλον.